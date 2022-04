Facebooks nyligen omdöpta moderbolag Meta har många järn i elden. Utöver de mer storslagna planerna på ett metaverse återfinns bland annat utforskande av olika bank- och finansprodukter. Nu påstås ett av de projekten vara på väg att bli verklighet, i form av en digital valuta.

Det interna namnet för den nya valutan ska enligt Financial Times (via The Verge) vara döpt efter Meta-skaparen Mark Zuckerberg, och kallas för inget mindre än "Zuck Bucks". Till skillnad från tidigare nedlagda "Diem" är "Zuck Bucks" inte en kryptobaserad sådan, utan ha mer gemensamt med valutor som återfinns i spel.

Exakt vad Metas så kallade "Zuck Bucks" ska användas till eller hur de är tänkta att tjänas in är inte känt, mer än att det blir i bolagets olika tjänster. Det liknas bland annat med hur succéspelet Roblox valuta Robucks fungerar.

Meta ska dock inte ha gett upp drömmen om kryptobaserade valutor helt. I samma rapport nämns även att bolaget undersöker möjligheten att integrera non-fungible tokens (NFT) med Facebook, för att låta användare dela och lägga upp NFT:s på plattformen. Exakt vad Metas olika valutaprojekt faktiskt resulterar i återstår att se.

Saknar du "Zuck Bucks" på Facebook?