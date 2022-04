USB Type-C är ett populärt gränssnitt på både telefoner och bärbara datorer, men många stationära datorer har ofta inte mer än en port i bästa fall. De flesta expansionskort på marknaden i dagsläget har en eller två portar, men nu finns en lösning för dem som behöver fler än bara ett par extra portar till datorn.

Sonnet har lanserat Allegro Pro USB-C vilket är ett PCI Express x16-kort som erbjuder inget mindre än åtta USB Type-C-portar.Varje kort har inget mindre än fyra USB 3.2-värdkontroller samt en PCI Express-brygga som omvandlar åtta PCI Express-banor till fyra gånger två banor per USB-värdkontroller.

Allegro Pro USB-C kortet har ett mezzanine-kort som kopplas in via ett M.2-interface till huvudkretskortet. Orsaken till den ovanliga layouten är att det i dagsläget inte finns några staplade USB Type-C kontakter. Sonnet var därmed tvungna att hitta på denna något ovanliga lösning, för att kunna klämma in åtta portar på ett och samma instickskort.

Värdkontrollerkretsarna är från Taiwanesiska Asmedia och bör vara av typen ASM3142, även om Sonnet inte nämner exakt vilka kretsar som används. Anledningen till det är specifikationerna, där ASM3142 har ett PCI Express 3.0 x2-gränssnitt samt stöd för USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), vilket är precis de specifikationer Sonnet nämner på produktsidan. Fördelen med den designen är att varje port är kapabel att leverera 10 Gbps i bandbredd, eftersom ingen bandbredd är delad, vilket ofta är fallet med USB-värdkontroller. Varje port kan leverera upp till 1,5 Ampere eller 7,5 watt och ingen extern strömkontakt behövs.

Med tanke på att Sonnet sätter prislappen på 399 USD, eller cirka 4 700 kronor inklusive moms, borde nog Allegro Pro USB-C haft stöd för USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) – speciellt när Asmedia erbjuder en sådan krets i form av ASM3242. I övrigt levererar Sonnet drivrutiner för Windows, Mac OS och Linux. Allegro Pro USB-C kommer med två års garanti, men inga tillbehör som kablar eller liknande.