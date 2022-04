I början av året avtäckte AMD Ryzen 7 5800X3D, den första konsumentprocessorn med 3D V-Cache och 64 MB vertikalt staplat L3-cache. Den utökade mängden cache ska enligt AMD framförallt ge en prestandakjuts i spel, med i snitt 15 procent högre bildfrekvens än bolagets Ryzen 9 5900X.

Lanseringen äger rum den 20 april, men trots knappa två veckor kvar har ett exemplar letat sig ut till peruanska hårdvarusajten Xanxo Gaming. Under gårdagen publicerades tester i bland annat Cinebench och nu letar sig ett första speltest ut där Ryzen 7 5800X3D går mot Intels Core i9-12900K och Core i9-12900KS i Shadow of the Tomb Raider.

Testet har skett med spelet inställt på 720p för att minimera påverkan på resultatet till följd av att lasten tas över av grafikkortet. Baserat på testet ser AMD:s prestandalöften ut att hålla, åtminstone i specifikt Tomb Raider. Ryzen 7 5800X3D landar på ett snitt om 231 bilder per sekund (FPS) – en bra bit högre än båda de två flaggskeppen från Intel. Jämfört med Core i9-12900KS landar rör det sig om cirka 14 till 15 procent, medan det för Core i9-12900K är hela 20 till 21 procent högre.

Utöver det tillägger de att resterande prestandaresultat inte helt oväntat tyder på att den ökade cachemängden i princip endast är till fördel i just spel och att processorn vid andra laster är likvärdig föregångaren Ryzen 7 5800X.

Värt att notera är dock att det inte är Xanxo Gaming som utfört Intel-testerna, utan dessa har gjorts i samarbete med Capframex. De uppger även att testsystemen inte är helt identiska, då Intel-processorerna testats tillsammans med Nvidias Geforce RTX 3090 Ti, medan AMD-processorn testats med ett RTX 3080 Ti Founders Edition. Därtill används olika primärminnestyper, då Ryzen 7 5800X blir kvar på DDR4 och båda Intel-processorerna testas med DDR5. Detta är dock inte underligt i sig, eftersom Intels Core 12000-serie är först ut med DDR5 och generellt sett testas med detta som standard.

Även om de menar att de olika grafikkorten inte bör påverka resultatet nämnvärt vid den låga upplösningen medger de att jämförelsen trots det haltar något, och att det inte är att "jämföra äpplen mot äpplen". Innan fler testresultat från fler spel och med identiska förutsättningar letar sig ut är det därmed svårt att avgöra exakt var Ryzen 7 5800X3D placerar sig prestandamässigt.