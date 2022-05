Intels inträde på grafikkortsmarknaden är hittills en relativt långsam historia, med flera förseningar i bagaget. För drygt en månad sedan lanserades de första dedikerade grafikkorten i Arc "Alchemist"-familjen för bärbara datorer, en lansering som inte sträckte sig mycket längre än ett fåtal modeller i Sydkorea.

Nu har turen att testa ett av grafikkorten fallit till PC World, som under en timme fått fritt spelrum att testa A370M, en av minstingarna i den bärbara Arc 3-serien. Med kortets 4 GB grafikminne, minnesbuss om 64 bitar och konfigurerbara TGP-värde på upp till 50 watt riktar Intel in sig på 60 FPS i medium och 1080p. Snarlika Radeon RX 6500M har tidigare sopat banan med A370M, som den här gången ställs mot RTX 3050. Även här syns liknande specifikationer, men med en betydligt bredare 128 bitars minnesbuss för RTX 3050.

För testet har Intel lånat ut en referensmodell baserad på MSI:s Summit E16 Flip Evo, som PC World sedan jämfört med fyra andra bärbara datorer från HP, Asus, MSI och Acer bestyckade med Nvidia Geforce RTX 3050, RTX 3050 Ti samt RTX 3060. Det första testet bjuder på en omgång i 3DMark Time Spy, där referensdatorn med A370M landar på 4 405 poäng och passerar både HP Spectre x360 och Asus Vivobook Pro med RTX 3050. Det räcker dock inte riktigt till för klättra förbi varken RTX 3050 Ti eller RTX 3060.

I spel håller A370M nära jämn takt med RTX 3050, som drar ifrån med några enstaka poäng i Final Fantasy XIV: Endwalker samt Metro Exodus. PC World anmärker dock på att ingen av dem egentligen uppfyller systemkraven för det sistnämnda spelet. I Shadow of the Tomb Raider vänder resultaten istället till Intels fördel, där A370M mäter in på ett snitt om 59 FPS mot RTX 3050 något lägre 50 FPS. Spelen har testats på inställningarna high eller highest, med eventuell ray tracing inaktiverat.

Varken A370M eller RTX 3050 är i närheten av RTX 3060 i något av speltesterna, där det kraftfullare kortet drar ifrån rejält. Intels instegsvariant på den bärbara sidan visar däremot att det helt klart är ett steg upp från Intels integrerade Xe-grafik. Baserat på PC Worlds resultat öppnar det för fler alternativ för de som letar efter tunnare bärbara datorer utan att helt kompromissa på grafikdelen. Det förutsätter dock att tillgängligheten förbättras och att modeller med Arc-grafik faktiskt letar sig ut.