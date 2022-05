Under morgonen tjuvstartade AMD den årliga Computex-mässan med en presskonferens om kommande produkter. På menyn stod färsk information om de nya processorerna i Ryzen 7000-serien samt de ackompanjerade moderkorten med sockel AM5, där de sistnämnda i stor utsträckning väntas visas under den pågående mässan. Ett av företaget som är tidigt ute med att visa sina exemplar är Asus, vilka stoltserar med ett nytt flaggskepp i ROG-serien.

På menyn står ROG Crosshair X670E Extreme, och som namnet antyder handlar det om toppstyrkretsen X670 Extreme under huven. Det rör sig om en rejäl modell vars utökade bredd gör att den klassar in i formfaktorn E-ATX. Som väntat syns stöd för minnesstandarden DDR5 via totalt fyra minnesplatser, medan AM5-sockeln omges av rejält påkostad strömförsörjning i 20+2-faser, där varje fas har en strömregulator som ska kunna leverera 110 A.

Förutom DDR5-stöd är ett stort fokusområde för AMD:s nya plattform höghastighetsgränssnittet PCI Express 5.0, där Asus har satsat på en bred implementation av detta på sin nya Crosshair-modell. Både de primära och sekundära PCI Express x16-portarna är här kapabla till PCI Express 5.0, medan fyra av kortets fem M.2-platser för lagring får fyra banor PCI Express 5.0 vardera. Av M.2-platserna sitter två direkt på moderkortet medan de resterande tre sitter på två separata instickslösningar.

Längs med kortets långsida har företaget satsat på nästan enbart vinklade kontakter, inklusive den för 24-pinskabeln, för att skapa ett mer städat utseende. Asus lösning "Q-Release" gör här repris från de föregående toppkortet i Z690-serien, där man genom att trycka på en knapp lossar PCI Express-låset till grafikkortet för att underlätta bortmontering av detta.

Medan Asus ännu inte har specificerat alla anslutningar som finns på kortet väljer de dock att avslöja att USB 4 finns på plats samt USB 3.2 Gen 2x2 via en frontpanelsanslutning. Gällande nätverk tillhandahålls 2,5 Gbps Ethernet-anslutning via en Intel-krets samt 10 Gbps Ethernet via en Marvel Aqtion-krets. Den som hellre vill använda trådlöst nätverk har tillgång till detta via Wifi 6E.

Ovanpå höljet till I/O-panelen syns en LED-panel enligt Asus koncept Anime Matrix, där man kan programmera olika animationer och färger. Denna ackompanjeras inte helt oväntat av ytterligare former av RGB-belysning utmed kortets långsida samt flertalet ARGB-kontakter för att expandera belysningen ytterligare med diverse fläktar och ljuslister.

ROG Crosshair X670E Extreme lanseras i samband med utrullningen av Ryzen 7000-seriens processorer senare i höst. Modellen har i skrivande stund en okänd prislapp.