Virtuell verklighet blir allt populärare och har tagit särskild fart med headset som Quest 2, där all hårdvara bärs på huvudet för ett kabelfritt alternativ. Att packa in all hårdvara i ett litet paket innebär dock kompromisser på prestandafronten och för mer krävande VR-applikationer är det fortfarande sladd parat med en kraftfullare dator som ger bäst resultat.

Kablage och dator är däremot inte särskilt portabelt, något Zotac försökte lösa redan 2016 med sin första iteration ryggsäcksdator. Nu gör de ett nytt försök och presenterar ännu en dator ämnad för att följa med på äventyr. Precis som den första varianten är VR Go 4.0 ett kompakt chassi med remmar att trä runt axlarna.

Den här gången huserar en lite mer udda produkt i ryggsäckens inre i form av Nvidias arbetskort RTX A4500, som i grunden inte är utvecklat för specifikt spel. Modellen är utrustad med kretsen GA102 i ett inte helt fullfjädrat utförande, eftersom antalet CUDA-kärnor endast uppgår till 7 168 stycken. Det sällskapas av 20 GB felkorrigerande GDDR6-minne, istället för det GDDR6X-minne som nyttjas i konsumentkorten.

Varför valet faller just på RTX A4500 istället för valfritt högpresterande grafikkort ur Geforce RTX 3000-serien är sannolikt till följd av att det är betydligt mindre strömtörstigt, något som är särskilt viktigt för en batteridriven lösning. Effektuttaget för toppkorten i RTX 3000-serien ligger norr om 300 watt, medan TBP-värdet för RTX A4500 håller sig på relativt låga 200 watt.

Trots grafikkortsvalet är batteritiden endast upp till 50 minuter. Detta kan dock utökas genom batteribyte, vilket kan göras medan datorn används. Det finns även en uppsjö anslutningsmöjligheter, inklusive Displayport, HDMI och ett gäng USB-alternativ. Som grädde på moset inkluderas även RGB-belysning längs med sidorna, för sann gaming-känsla.

Något pris för ryggsäcksdatorn finns inte för närvarande. Endast ett RTX A4500 snittar dock cirka 20 000 kronor, vilket bådar för en rejäl prislapp för Zotacs bärbara skapelse.

Har du en dator i din ryggsäck eller är din ryggsäck en dator?