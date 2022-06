NZXT är utan tvekan mest kända för sina chassin och slutna vattenkylningslösningar, men är inte främmande till att doppa tårna i andra produktområden. Ett av dessa är moderkort, där företaget gjorde sitt intåg i början av år 2018 med modellen N7 Z370 för Intels Coffee Lake-processorer. Sedan dess har bolaget fortsatt lansera färska modeller allt eftersom nya plattformar introduceras, och näst på tur är en duo moderkort för Intels Alder Lake med sockel LGA 1700.

Det rör sig om modellerna N7 Z690 och N5 Z690, där den gemensamma nämnaren är styrkretsen Z690 samt fokus på minnesstandarden DDR4 snarare än DDR5. Den förstnämnda modellen N7 Z690 är den mest påkostade och pryds av löstagbara aluminiumhöljen för att ge ett mer rent utseende. Kortet erbjuder strömförsörjning i 12+1-faser samt fyra minnesplatser för DDR4-minnen med hastigheter upp till 5 000 MHz.

Vidare har modellen tre PCI Express x16-platser, varav den översta är fullkopplad med 16-banor PCI Express 5.0. Ytterligare instickskort kan anslutas via någon av de två PCI Express x1-platserna. Lagring erbjuds via tre M.2-platser med fyra banor PCI Express 4.0-vardera alternativt via någon av de fyra SATA 6 Gbps-portarna.

Sett till portar på baksidan så syns två USB 2.0-portar, tre USB 3.0-portar samt en USB Type-C kapabel till USB 3.2 Gen 2x2. Nätverk tillhandahålls via en Realtek 2,5 Gbps Ethernet-krets alternativt en trådlös Wifi 6E-lösning.

För den som vill spara in några slantar finns även N5 Z690. Här stryker aluminiumhöljena på foten samtidigt som strömförsörjningen skalas ned något till 8+1-faser. Likt storebror syns fyra minnesplatser för DDR4-minnen och samma konfiguration gällandes PCI Express-platser, där den översta porten är PCI Express 5.0-kapabel. Lagring erbjuds via tre M.2-platser med fyra banor PCI Express 4.0 samt fyra SATA 6 Gbps-portar.

Anslutningarna på baksidan skalas även de ner en del från det mer påkostade syskonet. Här syns två USB 2.0-portar, fyra USB 3.0-portar, en USB 3.2 Gen 2-port samt en USB Type-C kapabel till USB 3.2 Gen 2. Nätverket tillhandahålls trådat via 2,5 Gbps Ethernet alternativt trådlöst via Wifi 6E.

Båda korten lanseras den 6 juni, där N7 Z690 bär det rekommenderade priset 3 299 kronor inklusive moms medan N5 Z690 landar något billigare vid 2 699 kronor inklusive moms.

Tilltalar estetiken hos NZXT:s moderkort dig? Dela med dig av dina tankar i kommentarstråden!