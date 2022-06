Insomniac Games Spider-Man-spel har tidigare varit exklusiva för Playstation 4 och 5, men som en påföljd av Sonys PC-satsning ska titlarna nu släppas till datorer. Under Playstations senaste State of Play-sändning avtäcktes de nya versionerna som optimerats för datorer.

Bakom spakarna för PC-versionen är nederländska Nixxes, som köptes upp av Sony under sommaren 2021 och numera en del av Playstation Studios. Specifikt vad PC-versionerna kommer erbjuda är för tillfället okänt, men utvecklarna ska ge oss mer detaljer om spelet närmare release. I ett blogginlägg om spelen skriver utvecklarna att PC-versionen kommer med stöd för tangentbord och mus, mer justerbara renderingsinställningar samt mer avancerad ray tracing.

PC-versionen av Spider-Man Remastered släpps 12 augusti via Steam och Epic Games Store. Utöver grundspelet medföljer även DLC-paketet The City That Never Sleeps vilket ger spelare några utmaningar och utökad story. Spider-Man: Miles Morales har ännu inget släppdatum, men väntas dyka upp på PC senare under hösten.

Kommer du låtsas vara superhjälte i trikåer på din datormaskin?