Det har hänt mycket på processorfronten de senaste åren, där Apple visat att ARM kan vara ett kraftfullt alternativ till x86, medan AMD bjuder ständiga uppgraderingar med Ryzen-familjen. I höstas levererade även Intel en ordentlig laddning nyheter med "Alder Lake", som innebär uppdaterade standarder för primärminne och PCI Express, ny tillverkningsteknik och två dubbla arkitekturer i ett hybridutförande med kraftfulla och energieffektiva kärnor.

Med Core 12000-serien "Alder Lake" följer sockel LGA 1700, men nu framkommer att denna sannolikt blir inaktuell efter Core 13000-serien "Raptor Lake". Det är Youtube-profilen "Moore's Law is Dead" som sammanställer en lång rad uppgifter som kommer från hans kontakter i teknikbranschen, som menar att en övergång till sockel LGA 2551 väntar i slutet av nästa år.

Trots att LGA 2551-sockeln har omkring 800 extra kontaktstift, ska den fysiska storleken endast vara aningen större än nu aktuella LGA 1700, vilket troligtvis medför att dagens kylare blir kompatibla med den nya plattformen. LGA 2551 släpps tillsammans med Core 14000 "Meteor Lake", som enligt "Moore's Law is Dead" intar marknaden för stationära datorer till sista kvartalet 2023.

Tilläggas kan att tekniksajten Benchlife (via Videocardz) också rapporterar om ny sockel för "Meteor Lake", men att det istället ska handla om LGA 1851. Enligt den skiss som följer med nyheten är sockeldimensionerna identiska, medan den integrerade värmespridaren är marginellt tjockare. Videocardz spekulerar att de 2551 kontaktpunkterna hör till en BGA-sockel, alltså den variant där processorn löds fast på moderkortet.

LGA 1700-plattformens andra och sista processorfamilj är "Raptor Lake", som Youtube-profilen menar är ett mindre lyft över "Alder Lake". Bland nyheterna nämns högre klockfrekvenser, upp till 16 energieffektiva kärnor samt mer L2-cacheminne, uppgraderingar som påstås göra att prestandan ställd mot AMD Ryzen 7000 "Raphael" blir mycket snarlik. Den senare gör debut någon gång i höst, men det är oklart när Intel sjösätter sitt bidrag.

När det gäller Core 14000-serien "Meteor Lake" menar "Moore's Law is Dead" att Intel sänker klockfrekvenserna ställt mot "Raptor Lake", men att de färska arkitekturerna "Redwood Cove" och "Crestmont" skruvar upp prestandan vid en given klockfrekvens (IPC). Specifika acceleratorkretsar för exempelvis maskininlärning och videokodning ska vidare hjälpa till med bättre prestanda. Avslutningsvis bör tilläggas att samtliga uppgifter bör tas med en näve salt, men att Intel endast behåller kompatibilitet med en sockel under två processorgenerationer är snarare regel än undantag och därför sannolikt.

Har du hoppat på LGA 1700-plattformen?