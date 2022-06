Sony har länge jobbat för att hålla sina Playstation titlar exklusiva till Playstation-plattformen, men har på sistone börjat släppa på den principen. Flera Playstation-exklusiva titlar, som Death Stranding, Horizon: Zero Dawn och Days Gone, har portats till PC och nu har det blivit känt att även The Last of Us ska släppas till datorer och Playstation 5.

The Last of Us släpptes initialt till Playstation 3 år 2013 och året efter släpptes en remaster till Playstation 4. Den senaste versionen av spelet går under namnet The Last of Us: Part 1 och kommer med en rad förbättringar jämfört med originalversionen. Naughty Dog använder sig utav spelmotorn som togs fram under utvecklingen av The Last of Us: Part 2. Den nya spelmotorn kommer erbjuda tjusigare karaktärsmodeller och miljöer, mer modern gameplay med bättre kontroller samt fler tillgänglighetsinställningar.

Detta är inte den enda Playstation-exklusiva titeln som Naughty Dog ska porta till PC. Även Uncharted: Legacy of Thieves Collection, som innehåller Uncharted 4 samt fristående expansionen Uncharted: The Lost Legacy, ska släppas till PC. Även denna titel saknar släppdatum, men det finns starka indikationer att släpp sker under sommaren.

Till Playstation 5 kommer nya versionen av The Last of Us: Part 1 släppas 2 september. PC-versionen har för tillfället inget släppdatum, men meddelades anlända "kort därefter". Det innebär sannolikt att det inte dröjer allt för lång tid innan PC-porten gör sin debut.

Hur sugen är du på att uppleva The Last of Us-serien på PC?