I takt med att allt fler användare skiftar över till strömmande underhållningstjänster behöver traditionella tv-leverantörer ändra strategi för att behålla kundbasen. Ett led i detta är att erbjuda sitt linjära kanalutbud via appar och internet snarare än att binda detta till en digitalbox som dessutom måste kopplas till antennuttaget i bostaden – ett uttag som ofta sitter på helt fel ställe i rummet.

Nu introducerar Tele2 sitt svar på att göra sina tv-tjänster mer lättillgängliga i form av strömningsstickan Tv-Hub Mini. Stickan ansluts direkt till tv:n via HDMI och kräver ingen antennkabel för att ta del av bolagets tv-utbud, då detta tillhandahålls via en inbyggd app och wifi-anslutning. Under huven körs operativsystemet Android TV, vilket ger tillgång till en stor skara strömningstjänster från andra aktörer – vilket kan vara smidigt för den som inte har sådan funktionalitet inbyggd i tv:n.

Tv-Hub Mini levereras med en fjärrkontroll för att navigera mellan kanaler och gränssnittet, samtidigt som det finns snabbknappar för populära tjänster som Youtube, Netflix och SVT Play. Fjärrkontrollen är även bestyckad med en mikrofon, vilket öppnar upp för röststyrning via Google Assistant. Därtill har strömningsstickan inbyggd Chromecast-funktionalitet, vilket innebär att det går att casta och styra innehåll från sin telefon.

Tele2:s nya strömningssticka kommer att finnas som tillval för den som tecknar ett nytt tv-abonnemang med företaget. Befintliga kunder har även möjlighet att köpa produkten löst för 299 kronor inklusive moms.

Använder du en linjärt tv-abonnemang idag? Dela med dig i kommentarstråden!