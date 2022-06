Blizzard presenterade Diablo IV under Blizzcon 2019 och sedan dess har speljätten hållit locket på gällande potentiellt släppdatum. Under helgens Xbox-ström medverkade Blizzard för att visa upp Diablo IV och bekräftade samtidigt att spelet kommer släppas någon gång nästa år. Mer specifikt under första halvan av 2023, då Microsoft tydliggjorde att samtliga spel som visades upp under showen kommer släppas inom 12 månader.

Utvecklarna berättade även att spelet kommer släppas på PC, PS4, PS5, Xbox One och Xbox Series X/S. Crossplay och cross-progression kommer erbjudas, så spelare som äger spelet på flera plattformar kommer sömlöst kunna hoppa mellan dessa och fortsätta spela med samma karaktärer utan att förlora framgångar.

Gameplay-videon, som ni kan se ovan, samt blogginlägg ger oss mer information om det kommande spelet som bland annat mer omfattande möjlighet att modifiera sin karaktärs utseende samt hur den delade världen kommer fungera.

Blizzard har också visat upp den femte spelbara klassen i spelet och detta är Necromancer. Precis som i tidigare Diablo-titlar är Necromancer en figur som använder sig utav magiska förmågor för att frammana skelett och andra demoniska varelser för att slåss sida vid sida med spelaren. Utöver Necromancer kommer spelare kunna spela som Barbarian, Druid, Rogue och Sorceress.

Blizzard har också öppnat upp möjligheten för fans att göra intresseanmälan för kommande betatest av spelet. Detta kan göras genom att klicka sig till Diablo IV:s hemsida, scrolla ner och klicka på förregistreringsknappen.

