BOE har tillverkat OLED-paneler ett tag nu i små och medium storlekar. Bland kunderna finns bland andra Apple, men relationen med Apple ser dock ut att ha surnat under 2022 då BOE frångått Apples kravspecifikation i senare leveranser.

Cirka 10 procent av skärmarna för OLED-bestyckade Iphone 12 och 13 sägs ha tillverkats av BOE och företaget har även försökt vinna kontrakt för paneltillverkningen för Iphone 14 utan resultat.

Under Display Week 2022 visade BEO upp en TV-panel i form av en 8K-panel i 95-tumsstorlek. Vid en tidigare demonstration under 2019 visade bolaget upp en 55-tumspanel även den med 8K-upplösning. Medan 55-tummaren från 2019 mer var ett så kallat "proof of concept" säger sig BOE nu vara redo att börja tillverka större paneler för TV.

Totalt sägs BEO leverera fem olika panelstorlekar med snarlika specifikationer med exempelvis 120 Hz uppdateringsfrekvens, en maximal ljusstyrka om 800 nits och 99 procent DCI-P3-täckning. Paneltypen är snarlik LG:s paneler i form av att det är en så kallad WOLED-panel där vita dioder passerar ljus genom ett färgfilter, i kontrast till exempelvis Samsungs QD-OLED eller RGB-OLED ämnade för mobiltelefoner och datorskärmar.

Utöver OLED erbjuder BOE redan ett befintligt utbud av LCD-baserade paneler med modern teknik som quantum dot, höga uppdateringsfrekvenser och mini-LED-konfigurationer. I januari i år var de första ut med att visa en datorskärm med 500 Hz uppdateringsfrekvens.

Vilka TV-tillverkare som kan tänkas hoppa på BOE-tåget har vi ännu ingen aning om men lanseringen av de första massproducerade TV-apparaterna baserade på panelerna sägs ske under slutet av 2022 eller början av 2023.

Källa: Flat Panels HD