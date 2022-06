När kretsmakare likt TSMC, Samsung och Intel tar fram en ny tillverkningsnod görs det ofta i kombination med en serie olika cellbibliotek som är särskilt anpassade efter olika tillämpningar. Det kan exempelvis vara ett densitetsbibliotek, vilket fokuserar på både hög transistortäthet samt högsta möjliga energieffektivitet fast med avkall på uppnådda klockfrekvenser. I andra änden finns prestandabibliotek, vilket kompromissar på densitet och energieffektivitet för att istället uppnå högsta möjliga prestanda via höga klockfrekvenser.

Under sin vetenskapliga konferens avtäcker nu den TSMC sitt koncept Finflex. Finflex har tagits fram för att låta bolagets kunder kombinera olika cellbibliotek när de designar sina kretsar. En praktisk tillämpning kan exempelvis vara hybriddesigner, där högpresterande processorkärnor som ska uppnå höga klockfrekvenser kan använda sig av prestandabiblioteket medan de energieffektiva kärnorna istället kan bruka densitetsbiblioteket för högre transistortäthet och bättre energieffektivitet. Allt detta kan göras på en monolitisk krets utan behov att dela upp designen i chiplets.

Finflex introduceras med TSMC:s N3- samt N3E-process och erbjuds i form av de tre cellbiblioteken 3-2 Fin, 2-2 Fin, 2-1 Fin. Av dessa är 3-2 Fin den högpresterande varianten, vilken i sitt N3E-utförande erbjuder 33 procent högre prestanda samt 12 procent lägre energiåtgång ställt mot nuvarande N5-noden. I den andra delen av spektrat hittar vi 2-1 Fin, vilken ger en mindre prestandaskjuts på 11 procent ställt mot N5, men dock en energireduktion på hela 30 procent ihop med markanta förbättringar gällandes transistortäthet.

TSMC:s tillverkningsprocess N3 introduceras under årets andra hälft och följs sedan upp av den förfinade noden N3E under år 2023. Bolaget planerar att ta steget ner till 2 nanometer under slutet på år 2024 med sin tillverkningsprocess N2.