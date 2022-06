Signifys smarta lampsystem Philips Hue har de senaste åren växt och blivit en allt större spelare i smarta hemmet-sfären. I Hue-segmentet erbjuds en rad produkter som kan lysa upp hemmet, både inne och ute, samt ge kontroll över färger och ljusstyrka via applikation i mobilen, eller smarta röstassistenter.

Philips Hue-familjen har fått ytterligare tillskott i form av nya lampor, knappar och funktioner. Den stora nyheten är Perifo som är en helt ny produktserie där användaren får sätta upp skenor på väggar eller tak och placera ut diverse lampor av olika slag på skenorna, som i sin tur kan kopplas in i både vanliga vägguttag eller lamputtag. På skenorna är det möjligt att fästa spotlights, pendellampor, ljusremsor och ljusrör med Philips Hue-logotyp.

Bärbara lampan Philips Hue Go släpptes för några år sedan och erbjöd Hue-upplevelsen i batteridriven och portabel skrud. Den skålformade lampan har nu uppgraderats och har fått en ny form som påminner om en traditionell bordslampa. Hue Go Portable är anpassad för att användas både ute och inne och kommer med ett silikongrepp som gör den lättare att bära med sig. Batteritiden ligger på mellan 6 till 48 timmars batteritid, beroende på ljusstyrka och ljusscener. Laddning sker via medföljande laddningsbas.

Andra nya produkter i Hue-familjen är ljuspinnen Signe som finns i modeller avsedda för både bord och golv samt spotlight-lamporna Xamento som både finns som infälld modell och som vanlig taklampa. Sedan har Signify släppt ny strömbrytare som ger dig fyra knappar för att kontrollera fyra olika lampor, samt ett vridreglage du kan använda för att justera ljusstyrkan.

Utöver detta har Signify uppdaterat mjukvaran med nya effekter. Nya Sunrise ger användaren en soluppgångsliknande effekt som ska likna en vanlig soluppgång, fast inomhus. Sunrise-effekten hittas under Vakna-automatiseringar via Hue Bridge eller under Rutiner om du kontrollerar via bluetooth.

Perifo och nya Hue Go kommer börja säljas i slutet av sommaren. Hue Signe, Xamento och Tap Dial Switch finns tillgängliga via Philips Hues hemsida redan idag. Priser för samtliga nya produkter och tillbehör hittar ni nedan.

Klicka för mer information Philips Hue Perifo skena svart eller vit: 529 - 949 kronor

Philips Hue Perifo connectors svart eller vit: 219 - 319 kronor

Philips Hue Perifo PSU för vägguttag eller lamputtag: 1 049 kronor

Philips Hue Perifo lampor: 1 259 - 3 149 kronor

Philips Hue Go portable bordslampa: 1 579 kronor

Philips Hue Signe gradient bordslampa ek: 2 519 kronor

Philips Hue Signe gradient golvlampa ek: 3 679 kronor

Philips Hue Xamento infälld spot svart:1-pack 839 kronor / 3-pack 2 319 kronor

Philips Hue Xamento M taklampa svart: 2 319 kronor

Philips Hue Tap dial switch svart eller vit: 529 kronor

Använder du lampor ur Philips Hue-ekosystemet? Och kanske viktigast av allt, använder du en vägkarta i fysiskt format år 2022?