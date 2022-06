De senaste åren har stora mängder grafikkort köpts i syfte att bryta kryptovalutor, däribland i Kina. Under första kvartalet 2021 beräknades en fjärdedel av alla grafikkort från tredjepartstillverkare ha sålts till datacenter för brytning av kryptovalutor. Den efterfrågan har under 2022 svalnat rejält, något som nu blir särskilt tydligt på begagnatmarknaden i Kina där grafikkorten strömmar in.

De som säljer av sina grafikkort är både miners och internetkaféer. Sidor som Xianyu, vilket närmst går att likna vid Ebay, svämmas över av olika modeller. Vanligt förekommande är bland annat Nvidia Geforce RTX 3060 Ti och något äldre RTX 2060, vilka båda varit populära alternativ för mining. På Twitter cirkulerar även skärmdumpar från livesända försäljningar där hela travar grafikkort auktioneras ut till högstbjudande.

Många av de som nu säljer av sina grafikkort har använt dem för att bryta Ethereum. Valutan har både sett en betydande värdeminskning under våren och spås därtill gå från beräkningstunga proof-of-work till proof-of-stake under slutet av året. Begränsad tid och lönsamhet ser ut att ligga bakom vågen av begagnad hårdvara, där grafikkorten säljs av i försök att undvika eller mildra eventuella förluster.

För närvarande ser det ut att vara till största del begränsat till den kinesiska begagnatmarknaden. En snarlik situation uppstod under perioden 2017–2018 till följd av att den dåvarande kryptovågen avtog. Då mättades marknaden snabbt och även svenska återförsäljare stod med stora överlager. Ett sådant scenario är dock mindre sannolikt i dagsläget, eftersom efterfrågan på grafikkort fortfarande är hög efter längre tids brist.

