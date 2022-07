Adds support to automatically enable game mode on supported TVs (ALLM)

Adds night listening mode (HDMI audio only)

Adds option specify network workgroup when connecting to SHIELD over local network

Adds option to create your own password when connecting to SHIELD over local network

[SHIELD Pro 2019] Adds AI upscaling support for 60Hz HDR10 video

[SHIELD Remote 2019] Adds option to only wake SHIELD with power button or NETFLIX button

[Game Controllers] Adds option to only wake SHIELD with logo button

Adds option to match uncompressed audio with Dolby reference volume levels

Adds option to disable displaying HDR/Dolby Vision content