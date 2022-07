Det är nästan 20 år sedan den första delen av God of War-serien lanserades, med spartanska soldaten Kratos i huvudrollen. Spelet från 2005 har sedan fått ett gäng uppföljare, där den senaste från 2018 gick under titeln "God of War" och flyttade till bekanta nordiska landskap.

Det monsterkantade spelet utspelar sig i vikingamiljö och blev en braksuccé, som snart följs med en final i form av God of War Ragnarök, där far och son åter tar sig an vidunder från den nordiska mytologin. Nu avtäcker Sony lanseringsdatumet för den nya titeln, som i en trailer meddelas anlända till den 9 november.

Likt God of War från 2018 är det en exklusiv titel och det blir Playstation 5 eller Playstation 4 som gäller vid lansering. Det tog nära fyra år innan Sony lanserade titeln till PC, dit den anlände så nyligen som i januari 2022. Det lär sannolikt dröja innan God of War Ragnarök portats från konsolformatet, men det är inte helt otänkbart att det blir en snabbare process den här gången.

De senaste åren har Sonys inställning till PC-lanseringar börjat vända. I november grundades ett separat bolag för PC-lanseringar och i maj gjorde Sony gällande att de planerar ta cirka hälften av sina spellanseringar till PC till år 2025. Huruvida God of War Ragnarök blir en av dem återstår att se.

Inväntar du en PC-version eller dammar du av ditt Playstation lagom till november?