Rollspelet World of Warcraft är minst sagt långlivat och i snart 18 år har spelare kunnat upptäcka allt som finns på Azeroth. Med åren har många expansioner och uppdateringar långsamt förändrat spelet från hur det var ursprungligen. Alla föredrog inte den nyare designen, utan drömde sig hellre tillbaka till att först upptäcka Durotar eller Dun Morogh med en nyskapad karaktär.

Blizzard valde till slut att återvända till sina rötter med World of Warcraft Classic i augusti 2019. Knappt två år senare fick sidospåret sin första expansion, en återutgivning av The Burning Crusade. Näst på listan efter The Burning Crusade är spelets kanske mest uppskattade expansion, Wrath of the Lich King, som ursprungligen släpptes år 2008. Nu är det snart dags för äventyrare att än en gång hoppa på en båt till kalla Northrend, eftersom Blizzard meddelar att expansionens återutgivning släpps den 26 september.

Expansionen fokuserar på Arthas Menethil, kungen över de odöda och bär med sig ett flertal uppdateringar. Den kanske viktigaste av dessa är den nya klassen death knight, där spelare får styra en odöd som förråder sin tidigare härskare. Klassen börjar på nivå 55 och kräver normalt att spelare har en karaktär med nivå 55 eller högre på samma server. Detta släpper Blizzard på något i återutgivningen, där spelare omedelbart kan skapa sin första death knight utan begränsningar.

Utöver den nya klassen kommer expansionen med en förhöjd maximal nivå på 80, det nya jobbet inscription samt tillägget av achievements för samlaren. Även andra förbättringar som två samtidiga upplägg av talanger och möjligheten att ändra sin karaktärs utseende i en frisörsalong är inkluderade. Den sistnämnda blir något utökad, där spelare nu kan ändra delar av utseendet som i originalsläppet kostade pengar. Detta klargörs inte exakt, men gäller förmodligen kön, ansikte och hudfärg.

Befriat från mikrotransaktioner blir spelet dock inte, då användare kan köpa ett lyft till nivå 70 för att hoppa in direkt i den nya expansionens innehåll. Det kan endast köpas en gång per konto och gäller inte death knights. Den som inte vill betala för lyftet lämnas inte ute i kylan, då Blizzard erbjuder en tillfällig ökning för experience på 50 procent. Effekten kallas Joyous Journeys och aktiveras automatiskt vid inloggning. Spelare som hellre tar det lugnare kan slå av och på effekten i städer fram till den 26 september.

Wrath of the Lich King Classic är likt tidigare spel i Classic-serien inkluderat utan extra kostnad i ett World of Warcraft-abonnemang, som ger användare tillgång till både den äldre och nyare varianten av spelet.

