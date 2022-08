Under årets andra hälft planerar flertalet tillverkare, däribland Asus, Corsair och Crucial, att släppa nya SSD-enheter som nyttjar höghastighetsgränssnittet PCI Express 5.0. Med största sannolikhet introduceras dessa i samband med att AMD lanserar Ryzen 7000-seriens processorer, där just stöd för PCI Express 5.0-baserade SSD-enheter via M.2-gränssnittet är en av de stora nyheterna.

Nu ser det ut som att även den koreanska elektronikjätten Samsung ansluter sig till höstens lanseringsfest. Det är den ständige Twitter-läckaren Komachi (via Videocardz) som grävt fram uppgifter ur en databas hos intresseorganisationen PCI-SIG, där en färsk enhet har registrerats. Det rör sig om Samsung 990 Pro, vilket då blir en direkt uppföljare till nuvarande 980 Pro fast med uppgraderad kommunikation över fyra banor PCI Express 5.0.

Specifikationer gällandes kapaciteter eller prestanda är i dagsläget ökända, men med steget upp till PCI Express 5.0 finns det teoretiska möjligheter att uppnå överföringshastigheter upp till 16 GB/s över fyra banor. Nu ska det dock sägas att de praktiska hastigheterna oftast är lägre än så på grund av overhead i kommunikationsbussen, men det är inte omöjligt att vi kan få se sekventiella läsningar i spannet 13 till 14 GB/s.

Nämnvärt är att Samsung troligtvis blir en av de få tillverkarna som inledningsvis kommer att tillhandahålla en enhet med en egenutvecklad lagringskontroller. Merparten av de andra tillverkarna som utannonserat enheter baseras av allt att döma på en referensplattform från kretstillverkaren Phison. Exakt vilken skillnad som finns att vänta i faktisk prestanda återstår dock att se under hösten när enheterna lanseras.