Medan Sony presenterat säljsiffror för sina spelkonsoler i samband med kvartalsrapporter och andra sammanhang, har Microsoft lagt locket på motsvarande statistik sedan 2016. Varför Microsoft beslutade att sluta rapportera om säljsiffror är okänt, men det har spekulerats att bolaget helt enkelt inte velat hamna i skuggan på Sonys ständigt stigande siffror. Nu har det dock blivit ändring på detta då Microsoft blivit tvungna att till viss mån avslöja sina säljsiffror, som pekar på att Xbox One såldes i ungefär hälften så många exemplar som konkurrerande Playstation 4.

Säljsiffrorna har avtäckts i samband med att Microsofts köp av Activision Blizzard börjat granskas av konkurrensmyndigheter i Brasilien. I rättsdokumenten (via The Verge) påpekar Microsoft att Playstation 4 sålde mer än dubbelt så bra som Xbox One. Sony har slutat rapportera säljsiffror för Playstation 4, men senaste officiella siffran låg på 117,2 miljoner sålda enheter. Med denna nya information från Microsoft har det alltså sålts runt 58 miljoner exemplar av Xbox One.

Playstation 4 kan mer eller mindre utses som "vinnare" av den åttonde konsolgenerationen, men tävlingen i den nionde generationen ser ut att vara betydligt jämnare. Microsoft håller som sagt locket på gällande specifika säljsiffror, men enligt marknadsanalyser väntas Playstation 5 ha sålt 1,6 gånger bättre än Microsoft Xbox Series X/S, vilket betyder att Series X/S-försäljningen borde ligga på mellan 10 och 11 miljoner.

Trots att Playstation 5-försäljningen är högre, har Microsoft-chefen Satya Nadella tidigare berättat att Microsoft varit ledande när det kommer till försäljningen av senaste generationens konsoler i USA de senaste tre kvartalen.

Kommer Xbox vinna denna konsolgeneration?