Netflix jobbar ständigt för att få upp sina intäkter och en av planerna är att erbjuda billigare abonnemang som delvis finansieras av reklam. Netflix har inte gått in i detalj om hur det nya abonnemanget ska se ut, men kodgrävare har upptäckt att reklamabonnemanget kanske kommer att sakna viss funktionalitet som är tillgänglig för vanliga prenumeranter.

Möjligheten att ladda ner vissa filmer och serier via Netflix är tillgängligt för samtliga prenumeranter av streamingtjänsten, men en fras som upptäckts i IOS-versionen av Netflix hintar om att reklamprenumerationen kommer sakna funktionaliteten. Frasen i fråga lyder som sådan: “Downloads available on all plans except Netflix with ads.”

I ett uttalande från Netflix säger streamingjätten att ingenting är spikat när det kommer till det reklamfinansierade abonnemanget och att all information som för tillfället sprids är rena spekulationer.

Netflix planerar att lansera det reklamfinansierade abonnemanget i början av 2023. Huruvida utrullningen sker globalt eller om Netflix startar i Nordamerika återstår att se.

