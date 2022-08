Under år 2021 förvärvade Qualcomm processortillverkaren Nuvia för 11,6 miljarder kronor. Nuvia, som grundades så sent om 2019, etablerades av en handfull namnkunniga industriveteraner som jobbat med kretsdesign hos bland annat Google och Apple, där bolaget vid uppköpstillfället arbetade på en egen processordesign ämnad för servermarknaden.

Nu ser Nuvias hittills osläppta processordesign ut att bära frukt under Qualcomm-flagg. Enligt en ny rapport från Bloomberg (betalvägg) är Qualcomm på jakt efter kunder som är intresserade av en produkt som är ett direkt resultat av förra årets uppköp av Nuvia. Bland intressenterna syns Amazon Web Services (AWS), vilka i dagsläget är en av världens största molntjänsteleverantörer.

Qualcomm försökte slå sig in på servermarknaden under år 2017 med den ARM-baserade processorfamiljen Centriq – en satsning som misslyckades med att få något fotfäste på marknaden och därför las ned. Det återstår att se om nysatsningen med den Nuvia-baserade designen står sig bättre. Klart står dock att Qualcomm ämnar att använda Nuvias teknik på bred front i egna produkter under de kommande åren, där de första systemkretsarna för bärbara datorer som använder den nya processordesignen väntas släppas under år 2023.

Tror du att Qualcomm har någon chans att ta marknadsandelar på servermarknaden?