Tidigare i år presenterade Steelseries nya headset i Arctis Nova Pro-serien som bland annat erbjöd ny design samt nya funktioner som aktiv brusreducering. Nu utökas Arctis Nova-segmentet med tre nya headset som kan ses som uppföljare till företagets tidigare headset i Arctis-serien

Arctis Nova 1, Nova 3 och Nova 7 har de nya tillskotten döpts till och samtliga enheter erbjuder den nya designen som introducerades med Nova Pro-serien, det vill säga med ny båge samt nytt band som sträcker sig över hjässan. Utöver detta kommer alla enheter ha förbättrat och mer finputsat ljud jämfört med föregångarna i Arctis-serien samt tillgång till Steelseries teknik Almighty Audio, vilket är säljsnack för det ljudläge där fotsteg och mer detaljerat ljud hörs lättare.

Arctis Nova 7 är värstingmodellen av de tre nyheterna. Här erbjuds trådlös koppling till valfri dator eller spelkonsol via USB-C-dongle samt till sekundär enhet via bluetooth. Högtalarelementen ligger på 40 mm och har ett frekvensspann på 20–22 000 Hz. Mikrofonen är Steelseries egna ClearCast Gen 2 och går att gömma i den vänstra kåpan när den inte används. Batteritiden ligger på upp mot 38 timmar och laddning sker via USB-C. Stöd för snabbladdning finns och ger 6 timmars batteritid efter 15 minuters laddning.

Arctis Nova 1 och 3 är seriens kabelförsedda enheter och erbjuder en mer eller mindre identisk upplevelse, med några undantag. Headseten är utrustade med samma 40 mm-element som Nova 7 samt ClearCast Gen 2-mikrofon för ljudupptagning. Nova 1 kan kopplas till valfri enhet via 3,5 mm-kontakt, medan Nova 3 använder sig utav USB-C-kabel. Nova 3 är även utrustad med LED-ring på kåporna.

Nya headset är inte allt Steelseries visat upp. Företaget har även presenterat en helt ny linje med högtalare i nya Arena-serien. Även denna serie har försetts med tre nyheter och dessa går under namnen Arena 3, Arena 7 och Arena 9.

Som den höga siffran indikerar är Arena 9 seriens toppmodell och ger användare tillgång till ett 5.1-system med fyra satelliter, en centerhögtalare med dubbla element samt en baslåda med nedåtriktad högtalare på 6,5 tum. För att minimera kabeltrassel pratar de bakre högtalarna med resten av systemet trådlöst.

Systemet går att koppla till dator eller spelkonsol via USB, men har andra kopplingsmöjligheter som 3,5 mm, optisk ingång med passthrough samt bluetooth.

Arena 7 är ett lite mer sparsmakat 2.1-system med två fronthögtalare samt samma baslåda Arena 9 kommer med. Till sist har vi enklare Arena 3 där två fronthögtalare med dynamiska element på 4 tum erbjuds.

De nya headseten samt högtalarna finns tillgängliga att beställa via Steelseries hemsida samt hos utvalda återförsäljare. Priser hittar ni i tabellen nedan.