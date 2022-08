I början av augusti blev det känt att Logitech och kinesiska Tencent inlett samarbete för att ta fram en handhållen spelkonsoll avsedd för att användas för molnspelande. Några nyheter kring den kommande enheten har inte dykt upp sedan dess, men det verkar inte dröja allt för lång tid innan konsolen blir officiell.

Twitter-läckaren Evan Blass (via The Verge) har lagt vantarna på bilder på den kommande enheten som inte bara avslöjar hur molnkonsolen kommer se ut, utan även vilka tjänster den kommer ha tillgång till. Logotyperna på enheternas skärm skvallrar om stöd för molnspelande bland annat via Steam, Xbox Cloud Gaming och Geforce Now. Stöd för installation av Android-applikationer via Google Play Store verkar också vara närvarande.

Själva designen påminner till stor del om Steam Deck, fast aningen smalare på bredden. På framsidan ser vi knappar och spakar som mer eller mindre är standard på moderna handkontroller samt en skärm och på toppen sitter fyra axelknappar. Mellan axelknapparna ser det ut att vara någon form av volymreglage, strömknapp samt brytare för ljud.

När det kommer till mjukvara ser det ut att vara ett Android-baserat operativsystem, vilket indikeras av logotyperna för Google Play Store, Chrome och Youtube. Utöver detta spekuleras det även att enheten kommer drivas av Qualcomms spelkonsolfokuserade systemkrets Snapdragon G3x Gen 1.

Logitech håller locket på gällande denna kommande enhet och all information som är ute på vift bör tas med en nypa salt. Bilderna ser dock ut att vara officiella pressbilder, vilket kan indikera att en officiell presentation av den Logitech-märkta streamingkonsolen inte är allt för långt borta.

Vill du ha en handhållen speltjofräs från Logitech?