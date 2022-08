Under sitt livesända evenemang under onsdagen presenterade AMD en kvartett nya processorer med den färska arkitekturen Zen 4 under huven. I den absoluta toppen återfinns det 16-kärniga flaggskeppet Ryzen 9 7950X, vilket utöver IPC-förbättringar kommer med kraftigt förhöjda klockfrekvenser över föregående generation – något som ska knuffa upp prestandan rejält.

Nu dyker tidiga prestandaresultat upp från modellen från testsviten Geekbench. Det är Twitter-användaren Benchleaks (via Videocardz) som snappat upp siffrorna ur Geekbench prestandadatabas, där den nya processorn har testats på ett ROG Crosshair X670E Extreme-moderkort ihop med 32 GB DDR5-6000-minne. Resultaten pekar på ett märkbart uppsving i såväl enkeltrådad som flertrådad prestanda mot förra generationens flaggskepp i Ryzen 5000-serien.

Modell Geekbench enkeltrådat Geekbench flertrådat Ryzen 9 7950X 2 217 24 396 Ryzen 9 5950X 1 747 16 177 Core i9-12900K 1 984 19 047

När vi jämför siffrorna med resultat hämtade från SweClockers processorrecensioner ser vi hur den enkeltrådade prestandan ökar med 27 procent över Ryzen 9 5950X samtidigt som det flertrådade resultatet är hela 51 procent bättre. Ställt mot konkurrenten Intels "Alder Lake"-modell Core i9‑12900K står sig även AMD:s nykomling bra, med 12 procent bättre siffror i det enkeltrådade testet samt 28 procent högre resultat i det flertrådade momentet.

Intels kommande flaggskepp Core i9-13900K i "Raptor Lake"-familjen florerar sedan tidigare i flertalet poster i Geekbench-databasen, där ett av de senare resultaten placerar modellen strax ovanför Ryzen 9 7950X i både enkel och flertrådad prestanda. Nämnvärt för detta resultat är att det ser ut att använda det ryktade 350 W-läget hos processorn, vilket låter turbofrekvenserna spinna fritt.

Huruvida de tidiga prestandasiffrorna för Ryzen 9 7950X stämmer eller ej får vi veta närmare den skarpa lanseringen av Ryzen 7000 den 27 september.

