Tidigare i år spikade Intel den senaste revisionen av ATX-standarden för nätaggregat. I version 3.0 ökar bland annat kraven för hur enheten ska kunna hantera strömspikar från högpresterande komponenter, där nätaggregatet i vissa fall ska kunna leverera upp emot en dubblering av sin specificerade effekt under korta perioder. Utöver detta introduceras även den nya 16-pinskontakten 12VHPWR, vilken ska kunna driva framtidens grafikkort med effektuttag upp till 600 W.

Nu dyker välrenommerade Seasonics första enhet enligt ATX 3.0-standarden upp på nätet. Det är Twitter-användaren harakuze5719 (via Videocardz) som kommit över en bild på ett nätaggregat ur bolagets kommande serie Vertex. Det rör sig om totalt 4 enheter i de två effektklasserna 1 000 W samt 1 200 W, där dessa kommer med antingen 80 Plus Gold eller 80 Plus Platinum-certifiering. På bilden syns även tydligt en 16-pins 12VHPWR-kontakt som kan leverera 600 W till grafikkortet.

Vidare har enheterna listats hos den amerikanska återförsäljaren Provantage, komplett med priser. Den billigaste modellen, vilket är Vertex GX-1000 på 1 000 W med 80 Plus Gold går loss på 231 USD – något som motsvarar cirka 3 125 kronor inklusive moms. Toppmodellen Vertex PX-1200 på 1 200 W med 80 Plus Platinum landar på 304 USD eller motsvarande 4 120 kronor inklusive moms. Lanseringsdatumet är ännu okänt, men det är ingen högoddsare att utrullningen sker nu i höst.

Väntar du med uppgraderingen av nätaggregatet tills ATX 3.0-modellerna finns på marknaden?