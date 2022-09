Tidigt i år under mässan CES 2022 avtäckte Sony uppföljaren till sitt populära VR-headset Playstation VR. Den nya varianten är tänkt att paras med Playstation 5 och har uppgraderats ordentligt. På menyn står OLED-paneler med 2 000 × 2 040 pixlar per öga och uppdateringsfrekvens på 90 eller 120 Hz. Därtill flyttar kamerorna in i enheten, som även får mer avancerad rörelsespårning och ett synfält specificerat till 110°.

När den nya VR-utrustningen avtäcktes presenterades därtill ett av de kommande spelen, som utspelar sig i samma robotbefolkade universum som populära Horizon: Zero Dawn och uppföljaren Forbidden West. I samband med Sonys senaste State of Play ges nu ett smakprov på både spel och hårdvara, som tilldelas lovord från flera håll.

Bland de som fått testa en prototyp av nykomlingen är Road to VR, som tar en titt på både hårdvara och ett gäng speltitlar. Sett till utsidan är det mycket som är bekant från första generationen, särskilt vad gäller passform och design. Sony tilldelas där även beröm för att samtliga inställningar är enkla att justera, inklusive pupilldistans, en procedur som inte längre kräver att användaren vet om sina mått från början. Istället sker en kalibrering stegvis där vissa delar sker automatiskt.

Eftersom kamerorna flyttat in i headsetet återfinns en del funktioner som är snarlika hur Quest 2 fungerar. Det inkluderar möjlighet att se sin omgivning genom de inbyggda kamerorna för att enklare definiera och markera det tillgängliga spelutrymmet. Likt konkurrenten är vyn i svart-vitt, men uppges däremot vara mer högupplöst. Steget upp i upplösning beskrivs även ge en betydligt klarare bild och OLED-panelerna bidrar med bättre kontrast och färgåtergivning än tidigare.

Även spårningen uppges få en rejäl uppgradering. Förutsatt att kablaget inte sätter stopp kan användare vända, vrida och röra sig i princip fritt, till skillnad från föregångarens mer begränsade utrymme. Både rörelsespårning och spårning av kontrollerna beskrivs fungera bra, utan märkbara problem med latens eller liknande. Därtill är enheten utrustad med ögonspårning från svenska Tobii, inklusive stöd för renderingstekniken foveated rendering . Det sistnämnda upplever Road to VR knappt vara märkbart när det aktiveras, men tillägger att det sannolikt påverkas av hur väl ögonspårningen kalibrerats.

Lovord till trots är inte allt guld och gröna skogar. Bland de få nackdelarna nämns persistance blur – oskärpa som uppstår när användaren roterar huvudet. De flesta VR-headset har funktioner som motverkar den typen av oskärpa och Sony har inte kommenterat huruvida problemet är till följd av att en sådan funktion saknas. Road to VR menar att det kan vara brist på optimering i nuläget och att problemet kan komma att åtgärdas innan lansering.

Totalt gavs möjlighet att prova på fyra spel: Horizon: Call of the Mountain, Resident Evil: Village, andra kapitlet av The Walking Dead: Saints & Sinners och sist men inte minst Star Wars: Tales From the Galaxy's Edge. Sony har fortfarande inte avslöjat något exakt datum eller pris för Playstation VR 2. Den första versionen vann mark mycket till följd av sitt konkurrenskraftiga pris, men huruvida Sony väljer samma spår igen återstår att se.