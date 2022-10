Med brett utbud och låga priser ställt mot fysisk media tog Netflix snabbt ledartröjan när strömmade TV-serier och filmer blev vardag, men för många är tjänsten inte längre den uppenbara herren på täppan. I takt med att andra filmskapare sparkat igång egna tjänster har Netflix sakta men säkert fått ett annat utbud, samtidigt som priserna tickat uppåt. Sedan pandemins topp har prenumeranter i massor lämnat, något som Netflix på olika sätt försöker stävja.

Den kanske mest uppmärksammade lösningen avtäcks nu officiellt, nämligen den nya lägstanivån Netflix Basic with Ads. Som namnet avslöjar handlar det alltså om en variant som petar in reklam i filmtittandet. Det färska abonnemanget blir ett komplement till de tre tillgängliga nivåerna, där Basic-abonnemanget med pris om 9,99 USD tidigare var billigast. Den 3 november blir 6,99 USD instegspris, vilket motsvarar omkring 70 kronor per månad.

Mängden reklam per timme material en högintressant fråga, och i snitt menar Netflix att det rör sig om fyra till fem minuter reklam per timme. Annonserna ska vara 15–30 sekunder långa och visas både före och under material. Till följd av reklamintåget varnar företaget för att det finns vissa licensproblem som förhindrar att några filmer och TV-serier visas, något som arbetas med. Netflix flaggar också för att det billigare abonnemanget inte kan användas för att ladda hem och titta på filmer offline.

Upplösningen för de två billigaste varianterna blir identisk, men uppgraderas i samband med detta från antika 480p (SD) till 720p (HD). Detta sker även i Sverige från i november, medan den annonsutrustade prenumerationsmodellen uteblir för svenska kunder. Lansering sker i ett första skede i tolv länder, däribland Tyskland, Frankrike, USA och Storbritannien. Fler länder väntas kunna ta del av budgetabonnemanget framöver, men det är oklart om Sverige-lansering ligger nära i tid.