Sedan Spotify klev in år 2008 har musiktjänsten blivit i princip synonym med strömmad musik, både i Sverige och globalt. Tjänsten har breddats med allt från podcasts till ljudböcker, om än med varierade resultat, och bolagets berättelse och påverkan på musikbranschen dedikerades nyligen en egen Netflix-serie. Trots de många utsvävningarna är det en sak som lyst med sin frånvaro under hela tjänstens livstid – högre ljudkvalitet.

I februari 2021 meddelade Spotify att en förbättring i form av Spotify Hifi var på gång, med förlustfritt format och CD-kvalitet. Tjänsten skulle anlända innan årets slut, men trots att det nu närmar sig slutet av 2022 har Hifi-tillägget inte introducerats ännu. Nu skymtas nya tecken på att högre ljudkvalitet kan vara på ingång, tillsammans med en ny prenumerationsnivå.

I ett inlägg på forumet Reddit (via The Verge) delar en användare med sig av en enkät som anlände kort efter att denne avslutat sin Premium-prenumeration. I en av frågorna behandlas gratisversionen och betalalternativet Premium, samt ett tredje alternativ under namnet "Platinum". Utöver en prislapp på 20 USD i månaden listas även Hifi som en extra fördel.

För närvarande är Spotify begränsat till som högst 320 kbps vid kvalitetsinställningen "Mycket hög" för Premium-användare. Applikationerna till mobiltelefoner och datorer nyttjar Ogg Vorbis, medan webbversionen använder sig av AAC och har ett tak på 256 kbps. För gratisanvändare sjunker båda högstanivåer ned till 160 respektive 128 kbps.

När Spotify tillkännagav Hifi-versionen för över ett år sedan specificerades inte vilken kvalitet de satsar på. Hos konkurrenten Tidal är det förlustfritt med FLAC och 1 411 kbps som gäller, medan Apples alternativ har egenutvecklade förlustfria ALAC. Hur nära ett Hifi-alternativ och Platinum-nivå faktiskt är framgår inte av enkäten och från Spotifys sida är det knäpptyst, men det tyder på att det åtminstone inte är helt bortglömt. Huruvida det hinner nå användare innan Spotifys Hifi-löfte når sin tvåårsdag återstår däremot att se.