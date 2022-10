Att krama extra prestanda ur hårdvaran genom att skruva på inställningarna är något som många SweClockers-användare gladligen gör, men traditionell överklockning har blivit allt knepigare. AMD och Intel levererar sina processorer med högt uppskruvade frekvenser och avancerade boost-algoritmer som är svåra att konkurrera med. Nu står klart att situationen är en annan när det gäller extremöverklockning, när ett åtta år gammalt rekord besegras.

Under sommaren 2014 skrämde den finske överklockaren "The Stilt" upp AMD:s FX-8370 till skyhöga 8,72 GHz, en rejäl ökning från grundutförandet 4,1 GHz. Sedan avtäckandet av Intels Core i9-13900K har ett nytt världsrekord hängt i luften, eftersom processorjätten redan i det egna överklockningslabbet i Israel vred upp hastigheten till 8,1 GHz. Det är med just denna processor som den svenske överklockaren Jon "elmor" Sandström når rekordnivån 8,81 GHz, eller 8 812,85 MHz för att vara exakt.

Som väntat är en sådan bedrift inget som görs i en handvändning och processen mot rekordet finns dokumenterad i en två timmar lång video på överklockarens webbsida och Youtube-kanal. I vanlig ordning krävs också kylning utöver det vanliga, där "elmor" parar Core i9-13900K, 32 GB DDR5-minne och moderkortet Asus ROG Z790 Apex med flytande kväve, för temperatur kring –195 °C. Windows 7 och mjukvaruverktyg för att skruva på basklocka och multiplier är också del av arsenalen.

Precis som med det tidigare rekordet lyckas endast en av processorns kärnor nå rekordfrekvensen. I det här fallet är de energieffektiva kärnorna avstängda, medan sju av de åtta kraftfulla är låsta på 3 GHz. Spänningen rapporteras ligga på 1,325 volt men effektuttaget är okänt. Klart är i alla fall att överklockningsvärlden nu har en ny herre på täppan, och det återstår att se om Core 13000-serien kommer att bjuda på fler världsrekord framöver.

Minns du när FX-8370-rekordet sattes? Tror du att "elmor" sitter säkert med sina 8,81 GHz, eller är hela 9 GHz kanske inom räckhåll?