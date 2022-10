Det har knappast undgått någon att högupplösta texturer och gigantiska spelvärldar kan driva upp storleken på moderna spel till långt över 100 GB. Att ladda ned innehållet har länge varit standard i PC-världen men är numera alltid en möjlighet även på konsolsidan. Spel via optisk media är dock inte helt utrotat och i kombination med stora spel kan det ibland resultera i lösningar som påminner om diskettens sista tid.

Microsoft Flight Simulator 2020 var ett sådant exempel, som kunde köpas i fysiskt utförande med 150 GB data uppdelat på svindlande 10 skivor. Av motsatt anledning får nu nästa del av Activisions långlivade Call of Duty-serie en stund i rampljuset. Det är spelsajten Eurogamer som lagt vantarna på nylanserade Call of Duty: Modern Warfare II i fysiskt format för Playstation 5, och nu konstaterar att hela 72 MB data finns på den tillhörande skivan.

Spel som distribueras via optisk media är inte alltid körklara utan kompletterande uppdateringar, men för den med långsam uppkoppling kan det fysiska formatet åtminstone underlätta. Så blir alltså inte fallet med Call of Duty: Modern Warfare II, ett spel som väger in på över 130 GB totalt. Spelet har flera delar och åtminstone 70 GB nedladdat material ska enligt text på förpackningen behöva hämtas för att över huvud taget kunna starta. Det återstår att se om även Xbox-skivan är en slimmad variant.

Exakt vad skivans 72 MB består av är oklart, men den optiska enheten verkar inte fylla annat syfte än att automatiskt lägga till spelet i nedladdningskön samt verifiera ägandeskap utan koppling till konto. Sannolikt kan den fysiska utgåvan också användas för att låna ut titeln till andra. Avslutningsvis kan skaran som införskaffar fysiska spel primärt som utställningsföremål vara lugna, eftersom vare sig skivan eller fodralet kräver uppdateringar för att stå på en hylla.