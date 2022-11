Det har i åratal varit tal om att Apple arbetar på en egen modemkrets för sina mobila enheter, något det knappast råder några tvivel om då företaget 2019 förvärvade Intels modemverksamhet. Intels avyttrande kom som följd av att de drog sig ur sin satsning på systemkretsar (SoC), samt att de helt enkelt hade svårt att göra lösningar som kunde konkurrera med Qualcomm.

Så sent som hösten 2021 mer eller mindre bekräftade Qualcomm att Apple skulle ta klivet över till en egen lösning. Beskedet kom under Qualcomm Investor Day, där bolaget talade om att de under 2023 skulle leverera blott 20 procent av Apples totala volym av modemkretsar. Slutsatsen av detta var att Apples Iphone 15 skulle använda en egengjord lösning, medan Qualcomm fortsatt skulle användas i äldre telefoner som så småningom skulle fasas ut.

Första tecknet på att Apples planer om en utfasning med start 2023 gått i kras kom under sommaren, då den så ofta pricksäkra analytikern Ming-Chi Kuo gick ut med att Qualcomm skulle förbli exklusiv leverantör av 5G-modemkretsar även under 2023. Nu rapporterar även Bloomberg om Apples vändning och att Qualcomm ska leverera "en betydande majoritet" av modemkretsarna till 2023 års Iphone-telefoner.

Anledningen till att Apple nästa år ännu inte är redo att sjösätta en egen modemkrets tillskrivs att de "misslyckats" med projektet och att de överhettar. Följdaktligen väntas en övergång dröja till åtminstone 2024, men bedömare tror mer på 2025. Det senare styrks av Qualcomm, som självt tror att Apple kommer stå för en "minimal del" av bolagets intäkter först 2025.

En intressant detalj som återkommer i alla rapporter är att det talas om en fristående modemkrets. Företag som Qualcomm, Samsung och Mediatek har sedan många år tillbaka integrerat modemet i systemkretsen, vilket ger fördelar sett till kostnad och kanske främst energieffektivitet. Att Apple till en början skulle välja en fristående lösning har dock en rimlig förklaring.

Att utveckla en komplett krets på en modern tillverkningsteknik tar ett antal år i anspråk och kostar i storleksordningen hundratals miljoner, om inte enstaka miljarder, dollar. Att integrera något som inte håller måttet vore därför ett potentiellt ödesdigert misstag, något som enkelt kan undvikas genom att först utveckla en modemlösning värd namnet och sedan integrera en vidareutveckling av denna i en senare generation systemkretsar.

Läs mer om Apples 5G-satsning: