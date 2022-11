Diablo IV presentades under BlizzCon 2019 och Blizzard-mässans besökare fick möjlighet att lägga vantarna på en liten del av spelet. När spelet skulle släppas var okänt och under presentationen berättade utvecklarna att väntan kan komma att bli långvarig, även med Blizzard-mått mätt. Under sommaren bekräftade Blizzard att spelet skulle släppas någon gång 2023 och ny information pekar på släpp redan i april.

Windows Central rapporterar om det nya releasefönstret samt indikationer om att förbokning av spelet kan komma att dra igång redan inom den kommande månaden. Blizzard har inte i någon officiell kapacitet kommenterat det senaste släppryktet.

Enligt Windows Central ska Blizzard göra sig redo för en omfattande förbokningskampanj kring Diablo IV. Kampanjen väntas inledas i samband med The Game Awards. Specifikt vad förbokningserbjudandet innehåller är okänt, men enligt Windows Central kan tidiga köpare av spelet få tidig tillgång till det öppna betatest som väntas dra igång i februari 2023.

Det återstår att se om informationen stämmer eller ej. Spelfesten The Game Awards sänds 8 december och om ryktena stämmer kommer det bli en regelrätt spelfest.

När vill du spela Diablo IV?