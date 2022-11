När Nvidia avtäckte Geforce RTX 4000-serien stod tre grafikkort klara för debut. Trion leddes av RTX 4090 och därefter väntade två syskon båda benämnda som RTX 4080, med varsitt sufffix som indikerade olika grafikminnesmängd. De två modellerna var dock namnet till trots inte särskilt lika, däribland utrustade med olika grafikkretsar och minnesbussar, och Nvidia stötte snabbt på hård kritik.

Till följd av kritiken valde grafikjätten helt sonika att dra in den enklare modellen RTX 4080 12 GB, medan kvarvarande kort och gott fick heta RTX 4080 utan suffix. Att med kort varsel dra in en leveransklar produkt är inte utan konsekvenser, men hittills håller Nvidia hårt på vad det nya namnet blir och hur de planerar stuva om i RTX 4000-serien. Nu gör den idoge Twitter-läckaren "kopite7kimi" (via Wccftech) gällande att grafikkortet kliver ned ett snäpp och gör återkomst som RTX 4070 Ti.

Tidiga siffror från Nvidia visar på ett prestandagap om uppåt 30 procent mellan de då två RTX 4080-modellerna, där 12 GB-varianten såg ut att landa jämsides RTX 3090 Ti. Twitter-profilen menar att före detta RTX 4080 12 GB med 60 SM-enheter och 7 680 CUDA-kärnor är fullfjädrade varianten av grafikkretsen AD104, varför modellen inte får namnet RTX 4070. Det namnet tillfaller istället en modell baserad på en nedbantad variant av samma krets, medan det inställda grafikkortet får Ti-tillägg.

Utöver namnspekulationer uppges lanseringen vara förhållandevis nära förestående, med möjlig återintroduktion redan i januari 2023. Det är inte helt otänkbart och sammanfaller därtill med elektronikmässan CES, som går av stapeln i början av månaden. Huruvida namn och lansering stämmer återstår att se.

Vad ser du helst att Nvidia sätter för namn när "RTX 4080 12 GB" föds på nytt?