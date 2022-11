ARM-baserade systemkretsar är mycket vanligt i telefoner, men har under senare tid blivit allt mer populära i persondatorer, där Apples Macbook med M-märkta systemkretsar syns i fronten. Det är dock inte bara Apple som tror på ARM, sedan en tid tillbaka arbetar Microsoft tillsammans med Qualcomm för att ta ARM till Windows i en större utsträckning.

Sedan 2015 har Qualcomm använt ARM:s Cortex-märkta processorkärnor i sina olika systemkretsar. Att köpa färdiga processordesigner rakt av har underlättat för Qualcomm, då företaget kan effektivisera tillverkningen av systemkretsar, men nackdelen är minskad översikt över prestandan. Bolaget har därför haft en egen design i görningen, som nu avslöjas få namnet Oryon.

Oryon-försedda systemkretsar väntas användas primärt i Windows-dator och dessa planeras erbjuda ett ordentligt prestandalyft jämfört med de Qualcomm-kretsar som används i nuläget. Förhoppningar finns att nå liknande, eller högre, nivåer Apple ligger på med sina M-försedda Macbooks.

Bakom satsningen står uppköpet av processorbolaget Nuvia och designen på Oryon-processorn är baserad på Nuvias tidigare arbete. Nuvias grundare, Gerard Williams III, har tidigare arbetat med Apples ARM-baserade processorer, fram till A13 Bionic, vilket borde förse Qualcomm med den kunskap som behövs för att erbjuda en kraftfull systemkrets i slutändan.

Qualcomm är sparsmakade när det kommer till ytterligare information om Oryon, men företaget indikerar att systemkrets med processorn kan dyka upp under nästa år. Det stämmer med tidigare information, som talat om att den egna designen ska leta sig ut i bärbara datorer under 2023. Om systemkretsarna debuterar under 2023 kan det dock dröja till 2024 innan enheter med Oryon blir tillgängliga för konsumenter.

