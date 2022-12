Sedan Blizzard drog skynket av Diablo 4 under Blizzcon 2019 och har fans trånat efter ett regelrätt släppdatum. Under nattens The Game Awards-show spikades äntligen lanseringen och speljätten avslöjade att spelare får börja utforska Sanctuary med omnejd på nationaldagen, det vill säga den 6 juni.

Släppdatumet spikas i en ny renderad trailer för spelet som i sann Blizzard-anda sätter stämningen ordentligt inför släppet. Klippet visar Diablo-veteranen Inarius som tillsammans med himmelska trupper ser ut att vilja stoppa spelets stora antagonist Lilith, dotter till Mephisto, och hennes demoniska kumpaner.

Utöver Diablo 4 bjöds The Game Awards på en mängd lanseringsdatum till PC, däribland omdanade Last of Us och nya Star Wars Jedi-titeln. Över hos vår systersajt FZ återfinns en matig sammanfattning där samtliga trailers från spelfesten går att kika på. Andra titlar som Hades 2 och Returnal till PC presenterades också under showen, men dessa har inte fått något släppdatum.

PC-lanseringar år 2023:

The Last of Us: Part 1 – 3 mars 2023

Star Wars Jedi: Survivor – 17 mars 2023

Street Fighter 6 – 2 juni 2023

Final Fantasy XVI – 22 juni 2023

Diablo IV släpps den 6 juni till PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One och Xbox Series X/S. Innan lär det bli ett och annat betatest av titeln, men specifikt när dessa går av stapeln är för tillfället okänt.

