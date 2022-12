Bland de numera många streamingtjänster har Netflix som störst och äldst länge varit herre på täppan. Trots det stadiga fotfästet har tjänstens antal prenumeranter på senare år börjat vackla något och sedan pandemins topp har en strid ström användare lämnat tjänsten. För att råda bot på det sjunkande intresset har Netflix satt in flera åtgärder, där den kanske mest omtalade är en ny reklamfinansierad lägstanivå.

Det färska abonnemanget Netflix Basic with Ads introducerades i november, där den amerikanska marknaden var först ut. Till en kostnad om motsvarande cirka 70 kronor per månad kan användare ta del av material i 720p. Resterande del finansieras med fyra till fem minuter reklam per timme – en lösning som hittills inte ser ut att ge önskad effekt.

Detta rapporterar Digiday, som menar att satsningen går trögt. Enligt den digitala facktidningens källor är det tittarsiffrorna som faller platt, med för få visningar av reklaminslagen. I vissa fall ska de endast ha lyckats nå siffror motsvarande cirka 80 procent av vad annonsköpare utlovats.

Netflix avtal är utformade på så vis att annonsörerna betalar en summa i förskott baserat på en målsättning gällande reklaminslagets spridning. I det fall målet inte uppnås debiteras de endast för antalet tittare annonsen faktiskt nått och Netflix återbetalar eventuellt kvarvarande belopp. Trots det uppges inte alla ha accepterat erbjudandet, utan har istället valt att skjuta pengarna vidare ett steg i tiden i hopp om bättre lycka nästa kvartal.

