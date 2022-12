Samtidigt som sommaren led mot sitt slut meddelade Google även slutet för den strömmade speltjänsten Stadia. Trots ansträngningar tog satsningen aldrig fart som väntat och läggs ned för gott strax efter årsskiftet. Sedan ett par veckor tillbaka har bolaget därtill inlett en process där användare återbetalas för både hård- och mjukvara

► Google fimpar Stadia – släcks ned i januari

Bland de spelutgivare med ett antal titlar på plattformen återfinns Ubisoft med bland annat Assassin's Creed-serien. När nedläggningen var ett faktum meddelade de att spelare skulle få möjlighet att omvandla sina Stadia-titlar till PC-licenser. Nu har Ubisoft i tystnad dragit igång processen, rapporterar 9to5google.

Det har fått uppmärksamhet även på forumet Reddit, där användare under de senaste dygnen upptäckt att de löpande fått sina Ubisoft Connect-konton påfyllda med motsvarande titlar som de ägt via Stadia. För närvarande inkluderar listan bland annat Assassin's Creed-titlarna, Far Cry-serien, Tom Clancy's The Division och Watch Dogs. För spel som redan har stöd för att dela sparfiler mellan flera plattformar är det möjligt att få med sig sparad data från Stadia, annars är det börja om från noll som gäller.

Varken Ubisoft eller Google har för närvarandet klargjort huruvida detta påverkar återbetalningen från Google. För tillfället ser det ut som att PC-licenserna är tillgängliga även för de som redan återbetalats för sina spelköp.