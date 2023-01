Under förra veckan rapporterades att Alienware ämnar lansera en skärm med svindlande 500 Hz i uppdateringsfrekvens. Uppgifterna visar sig stämma och Alienware visar nu upp AW2524H, som utrustats med en panel av typen Fast IPS. Dragplåstret hos den nya modellen är uppenbarligen just uppdateringsfrekvens, som ur kartong är 480 Hz med möjlighet att överklocka till 500 Hz.

Panelen är 25 tum stor med specificerad responstid om 0,5 millisekunder (grå-till-grå), och i sammanhanget är upplösningen fullt rimliga 1 920 × 1 080 pixlar. Skärmen har även inbyggt stöd för latens-analysverktyget Nvidia Reflex samt adaptiv bilduppdateringsfrekvens via G-Sync. Vidare skriver Alienware att Fast IPS-panelen klarar av att visa 99 procent av sRGB-färgrymden och på HDR-fronten syns den enklare VESA Display HDR 400-certifieringen.

För att uppnå den maximala uppdateringsfrekvensen på 500 Hz krävs som ovan nämnt att panelen överklockas via skärmens användargränssnitt, samt kopplas via Displayport 1.4-anslutning. Via Display Stream Compression (DSC) är det möjligt att uppnå tillräcklig bandbredd över Displayport 1.4 för att leverera 500 Hz vid skärmens angivna upplösning.

Vänder vi blicken mot baksidan har Alienware byggt in RGB-belysning i tre separata zoner. Där finns också den ensamma Displayport-anslutningen i sällskap av två stycken HDMI 2.1-portar, som dock begränsar skärmen till mesiga 240 Hz. Anledningen till den lägre maximala uppdateringsfrekvensen är att HDMI-portarna följer Transition Minimised Differential Signalling-protokollet (TMDS) istället för Fixed Rate Link (FRL), vilket medför alltför begränsad bandbredd.

Bland anslutningarna syns därtill fyra USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) – två på baksidan och två på den nedre långsidan. En av de två USB-portarna i nederkant är dedikerad kommunikationsport för Nvidia Reflex. Jämte de två USB-portarna finns även två stycken 3,5-millimetersportar för utljud samt mikrofon.

Alienware AW2524H säljs från och med februari i Kanada och för USA gäller mars månad. Pris och tillgänglighet i resten av världen är i skrivande stund okända ännu okänt.