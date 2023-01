I höstas avtäckte Nvidia Geforce RTX 4000-serien, vilken utöver flaggskeppet RTX 4090 skulle inledas med en duo som båda gick under namnet RTX 4080 – en benämnd som 12 GB och den andra som 16 GB. Trots samma namn var de två syskonen väsensskilda och efter hård kritik fimpades den enklare 12 GB-versionen. Nu avtäcks den under nytt namn när Nvidia tar till orda under CES 2023 och släpper lös RTX 4070 Ti.

Specifikationer: Geforce RTX 4090, RTX 4080 16 GB och RTX 4070 Ti

RTX 4090 RTX 3090 Ti RTX 4080 16 GB RTX 4070 Ti

RTX 4080 12 GB Teknik 4nm TSMC 8nm Samsung 4nm TSMC 4nm TSMC Krets AD102 GA102 AD103 AD104 Kretsyta 608 mm² 628 mm² 379 mm² 295 mm² Transistorer 76 miljarder 28,3 miljarder 45,9 miljarder 35,8 miljarder Arkitektur Ada Lovelace Ampere Ada Lovelace Ada Lovelace CUDA-kärnor 16 384 st. 10 752 st. 9 728 st. 7 680 st. RT-kärnor 128 st. 84 st. 76 st. 60 st. Tensor-kärnor 512 st. 336 st. 304 st. 240 st. Texturenheter 512 st. 336 st. 304 st. 240 st. Rasterenheter 192 st. 112 st. 112 st. 80 st. Klockfrekvens 2 230 MHz 1 560 MHz 2 210 MHz 2 310 MHz GPU Boost 2 520 MHz 1 860 MHz 2 510 MHz 2 610 MHz Beräkningskraft 82 575 GFLOPS 39 997 GFLOPS 48 835 GFLOPS 40 090 GFLOPS Minnesmängd 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Minnesfrekvens 21 200 MHz 21 000 MHz 23 000 MHz 21 000 MHz? Minnesbuss 384-bit 384-bit 256-bit 192-bit Minnesbandbredd 1 017,6 GB/s 1 008 GB/s 736 GB/s 504 GB/s PCI Express v4.0 x16 v4.0 x16 v4.0 x16 v4.0 x16 Strömförsörjning 12VHPWR 12-pin 12VHPWR 12VHPWR SLI-anslutning Nej NVLink 3.0 x4 Nej Nej TBP 450 W 450 W 320 W 285 W Pris vid lansering 21 990 kronor

1 599 USD 23 990 kronor

1 999 USD 16 490 kronor

1 199 USD 10 499 kronor

799 USD

12 490 kronor

899 USD

Specifikationerna förvånar föga, dels för att de är identiska vad som tidigare lanserades under namnet RTX 4080 12 GB, dels för att de letade sig ut för några dagar sedan. Grafikkortet är bestyckat med kretsen AD104, vilken bjuder på 7 680 CUDA-kärnor och turbofrekvens på 2 610 MHz. Därtill återfinns 12 GB GDDR6X och en minnesbuss på 192 bitar. Uppgift om minnesfrekvens saknas för närvarande, men vid sannolika 21 000 MHz landar den teoretiska bandbredden på 504 GB/s.

Med en beräkningskraft som specificeras till 40 090 GFLOPS ligger det inte helt oväntat i samma klass som föregående toppmodell RTX 3090 Ti och Nvidia fortsätter göra tydligt att det är grafikkortet de ställer RTX 4070 Ti mot. Det visas genom ett diagram där nykomlingen slår RTX 3000-seriens flaggskepp i en handfull spel i upplösningen 1440p, men huruvida det är med eller utan DLSS 3 är inte lika självklart. Detta eftersom Nvidia sedan genast följer upp med att RTX 4070 Ti i snitt presterar 1,8 gånger högre, förutsatt att just DLSS 3 är aktiverat.

Med uppdaterad arkitektur följer också de uppgraderingar i energieffektivitet som syns hos redan lanserade Geforce RTX 4000-kort. Därmed blir nykomlingens specificerade TBP-värde om 285 watt betydligt lägre än de 450 watt som gäller RTX 3090 Ti, något Nvidia menar översätts till samma prestanda till två tredjedelar av effektuttaget.

Därmed kan Geforce RTX 4070 Ti klara sig utan de mer kraftfulla syskonmodellernas jättekylare, men hur kylarlösningarna utformas ligger helt i partnertillverkarnas händer. Nvidia tillhandahåller nämligen inte någon Founder's Edition-modell av det senaste grafikkortet. Aningen förvånande är att tillverkarna inte måste hålla sig till PCI Express 5.0-kontakten 12VHPWR, där dubbla 8-pinnars ATX-kontakter listas som alternativ.

Utöver namnet är det en specifikation till som genomgår en större förändring – prislappen. När Nvidia avtäckte RTX 4080 12 GB landade det på 899 USD respektive 12 490 kronor, men tillsammans med namnbytet följer även ett lägre pris. Den här gången landar det istället på 799 USD eller 10 499 kronor i Sverige, men med fritt spelrum för partnermodeller återstår det att se vad korten landar på i butik. Den 5 januari kommer svaret.