Under de senaste månaderna har Nvidia lanserat tre grafikkort i Geforce RTX 4000-serien – samtliga tillhörande det övre segmentet vad gäller både prestanda och prislapp. Medan det bärbara segmentet fick sällskap hela vägen ned till RTX 4050 under CES 2023 saknar stationära sidan fortfarande motsvarande skala.

Näst på tur väntas bland annat Geforce RTX 4070 och RTX 4060 Ti och vad gäller den sistnämnda bjuder senaste dygnet på en ny portion information från den allt jämt snurrande Twitter-karusellen. I ett uppdaterat inlägg från profilen "kopite7kimi" menar läckaren att denne tagit fel på tidigare påstått TDP-värde. Istället för 220 watt backar det till betydligt lägre 160 watt.

Prestandamässigt menar profilen att RTX 4060 Ti landar i samma klass som RTX 3070, och står fast vid att det är den mindre kretsen AD106-350 som gäller, istället för en mycket nedskalad version av AD104 som finns i RTX 4070 Ti. Det rimmar väl med spekulationer om ett kliv ned till snävare 128-bitars minnesbuss, som tillsammans med påstådda 8 GB GDDR6 och en effektiv klockfrekvens om 18 000 MHz skulle ge en bandbredd på 288 GB/s.

I samma vända passar profilen "MyDrivers" (via Videocardz) att ta fram spåkulan vad gäller prissättning. Här talas det om "under 500 USD", vilket i sådant fall även skulle placera RTX 4060 Ti i samma prisklass som RTX 3070, vars MSRP vid lansering låg på 499 USD. Den sistnämnda ligger visserligen fortfarande en bit från det priset, men stämmer uppgifterna kan RTX 4000-serien få åtminstone en modell under 10 000-kronorsstrecket till våren.

Läs mer om RTX 4000-serien: