Microsoft har, likt resten av världen, bekymmer som påföljd av det ekonomiska läget. Nyligen blev det känt att företaget ska säga upp närmare 11 000 anställda den närmsta tiden för att sänka kostnader i bolaget. I en ny kvartalsrapport får vi insyn i hur det egentligen gick med intäkter under sista kvartalet 2022 och kort sagt nåddes inte målen för konsumentdelen.

Enligt Microsofts prognos skulle More Personal Computer-segmentet, där konsumentprodukter som Office-mjukvara, Surface-datorer samt Xbox och speltjänster räknas in, ha dragit in mellan 14,5 och 14,9 miljarder USD under kvartalet. Slutsiffran landade dock på 14,2 miljarder USD, vilket är 19 procent lägre än samma period 2021.

Microsofts hårdvaruavdelning, där Surface-serien huserar, tog en ordentlig smäll under kvartalet med en sänkning på 39 procent jämfört med året innan. Microsoft uppdaterade Surface-familjen under hösten med Surface Pro 9, Surface Laptop 5 och Surface Studio 2+, men mottagandet verkar varit svalt.

I gamingsegmentet erbjuds lite varierade siffror. Försäljningen av Xbox och spel har gått ner med ungefär 13 procent. Microsoft pekar primärt på att nedgången beror på att året innan var ett starkt år med många tyngre spelsläpp som Age of Empires IV, Halo Infinite och Forza Horizon 5. Under tredje kvartalet 2022 släpptes det kritikerrosade Pentiment från Obsidian Entertainment, men spelet lyckades aldrig nå bred publik.

Vidare pekas prissättningen på Xbox Series X/S ut som ytterligare faktor för minskad intäkt på spelfronten. Medan Sony höjde priset på Playstation 5, bestämde sig Microsoft för att behålla priset. När det kommer till Xbox Game Pass är det lite mer positiva siffror. Antalet prenumeranter ligger på 120 miljoner i månaden, vilket är rekord för tjänsten.

Sett över hela bolaget ser det lite ljusare ut. Totalt landade intäkterna under kvartalet på 52,8 miljarder USD, vilket är en ökning på 2 procent jämfört med samma period året innan. Av miljarder stod företagsförsäljning av 17 miljarder USD, som ökat med 7 procent, samt molntjänster som landade på 21 miljarder USD, upp med 18 procent.