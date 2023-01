Hårdvarujättarnas helårsrapporter börjar att dyka upp och sammanfattar den trend som nu syns på teknikmarknaden, där efterfrågan sjunker till följd av ett mer oroligt världsläge. Under fjolåret rapporterade Intel förlust för första gången på årtionden, något som också gäller årets fjärde kvartal. Vid sidan av bolagets dystra siffror presenteras några förändringar och framtidsplaner värda att belysa.

Under förra året sjösattes Arc "Alchemist", som för konsumenter innebär Intel-debut för spelorienterade grafikkort. Med facit i hand är dock Arc "Alchemist" en produktfamilj som inte når hela vägen, där skakiga drivrutiner och prestanda som stannar i mellanklassen är bidragande faktorer till utebliven succé. Nu står klart att det framöver blir svårare att hålla koll på med- och motgångarna för Arc, när Intel i enlighet med tidigare uppgifter delar grafikdivisionen.

Med grafikveteranen Raja Koduri i spetsen har bolagets Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) tagit fram den skalbara arkitekturen Xe, som spänner från integrerad grafik i processorer till beräkningskretsar för datacenter. Från och med starten av 2023 delas AXG på serverinriktade Data Center and AI (DCAI) samt Client Computing Group (CCG). Därmed hamnar konsumentprodukter som Core-processorer och Arc "Alchemist" i samma kolumner till nästa kvartalsrapport och sämre insyn i grafiksatsningens status följer med detta.

Enligt Intel handlar uppdelningen om ett sätt att mer effektivt nå marknaden och företaget spår att både sålda volymer och marknadens entusiasm för Arc "Alchemist" stiger under året. Bolaget nämner dock inte något om planer för fler grafikkort. Sedan tidigare har bolaget spikat uppföljaren Arc "Battlemage" till 2024, medan det på rykteshåll talas om en uppfräschad Arc "Alchemist" under andra halvan av 2023. Intel nämner däremot att planerna på processorsidan står fast: "Meteor Lake" under andra halvåret 2023, "Lunar Lake" under 2024.