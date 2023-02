När AMD för runt tre år sedan lanserade sin Ryzen Threadripper 3000-serie med upp till 64 kärnor och 128 trådar kastade Intel i praktiken in handduken inom kategorin High-End Desktop (HEDT). Efter en längre tids frånvaro är Intel på väg att åter ta upp kampen i HEDT-segmentet, där bolagets nya vapen stavas "Sapphire Rapids".

Det har under lång tid tisslats och tasslats om Intels återkomst och nu får den ett datum, rapporterar Wccftech som uppges ha tagit del av dessa. Den 15 februari klockan 15:00 svensk tid ska sekretessavtal (NDA) löpa ut och mycket information om de nya processorerna får då publiceras. En vecka senare, den 22 februari klockan 15:00, ska detta följas upp av recensioner.

Säljstarten för alla olika processormodeller delas upp i två etapper. Först ut är Intel Xeon W-2400-serien "Sapphire Rapids-64L" som ska landa i butik någon gång mellan den 8 och 22 mars, vilket mellan den 12 och 26 april ska följas upp av Xeon W-3400 "Sapphire Rapids-112L". Båda serier ska använda samma sockel LGA 4677, men skilja på ett antal punkter.

Siffran på slutet av kodnamn Sapphire Rapids-64L anger att dessa processorer huserar 64 stycken PCI Express 5.0-kanaler, medan Sapphire Rapids-112L tar klivet upp till hela 112 stycken. Vidare får den förstnämnda stöd för fyra stycken DDR5-minneskanaler med en effektiv klockfrekvens om 4 800 MHz för en bandbredd om 153,6 GB/s och som mest 2 TB primärminne, medan den senare dubblerar detta till åtta kanaler för en bandbredd om 307,2 GB/s och upp till 4 TB primärminne.

Utöver antalet I/O-anslutningar särskiljs serierna av antalet kärnor, där Xeon W-3400 med störst anslutningsmöjligheter också får flest. Toppmodellen Xeon W-3495X får 56 kärnor med 112 trådar och 105 MB L3-cacheminne, en maximal klockfrekvens om 4,8 GHz och en basfrekvens på låga 1,9 GHz. Det senare, som är den garanterade minimumfrekvensen som levereras inom en given effektbudget och temperaturgräns, åtföljs av ett TDP-värde på 350 W.

Under denna finns ytterligare åtta modeller som går ned i antalet kärnor, L3-cacheminne och TDP, där nummer två i hierarkin redan tar ett rejält kliv ned till 36 kärnor. Av de nio modellerna modeller har fyra stycken bokstaven "X" på slutet, vilket innebära att dessa har stöd för överklockning.

Intel Xeon W-2400 som har halverad minneskapacitet har också en toppmodell som börjar på 24 kärnor och 48 trådar med 45 MB L3-cacheminne – Xeon W7-2495X. Till detta hör en maximal turbofrekvens om 4,8 GHz med en basfrekvens om 2,5 GHz och TDP-värdet 225 W. För den här serien är trappan inte lika brant sett till antal kärnor, utan flaggskeppet följs av modeller med 20, 16, 12, 10, 8 och 6 kärnor. Här är hälften av alla åtta modeller upplåsta för överklockning.

Något som kan göra Xeon W-2400 och W-3400 särskilt intressant för entusiaster är att samtliga processorer uteslutande använder arkitekturen Golden Cove för sina kärnor, och inte är bestyckade med några energieffektiva Gracemont-kärnor. De låga basfrekvenserna i relation till TDP-värden talar samtidigt för att det blir en strömtörstig serie ställt mot Core 12000- och Core 13000-serierna på konsumentsidan, som redan är i en klass för sig på den fronten.

På plattformssidan använder båda processorserie samma sockel LGA 4677, känd från servervärlden, och av allt att döma finns inga begränsningar med Xeon W-2400 sett till själva styrkretsen W790. Denna har ensam stöd för upp till 38 stycken så kallade PCH High-Speed I/O-kanaler, vilket av moderkortstillverkare kan konfigureras till ett olika antal valfria anslutningar av typen USB, PCI Express 4.0, PCI Express 3.0 och SATA 6,0 Gbps.

Samtidigt som Intel är på gång med processorer med upp till 56 kärnor är det värt att betona att AMD sedan länge erbjuder upp till 64 stycken. Det faktum att Intel använder en arkitektur med högre prestanda per klockfrekvens (IPC) gör dock att Xeon W-3400 bör kunna trumfa vad AMD har att erbjuda med Ryzen Threadripper 5000WX för arbetsstationer.

I både Intels och AMD:s fall härrör processorer för HEDT och arbetsstationer från serversidan, där Intel i början av året lanserade Xeon "Sapphire Rapids" för just servrar. Under hösten 2022 släppte AMD Epyc "Genoa" med upp till 96 kärnor av arkitekturen Zen 4 och sannolikt är det endast en tidsfråga innan denna letar sig in i en ny Ryzen Threadripper-serie, som har en reell chans att slå det Intel inom kort lanserar.

Kan du tänka dig att köpa Intel Xeon eller AMD Ryzen Threadripper för arbetsstationer, eller tycker du att dagens vanliga konsumentprocessorer erbjuder tillräckligt många kärnor?