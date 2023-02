RGB-belysning finns det gott om i PC-världen. Belysning finns tillgänglig i kylning, komponenter och kringutrustning, men kontroll av ljuset kan ske på flera olika ställen. Ofta är det företagens egna mjukvarulösningar som låter dig kontrollera ljuset och generellt brukar det vara rätt spridda kontrollskurar. Det finns lösningar som låter dig kontrollera allt på ett ställe, men detta handlar ofta om tredjepartslösningar. Nu verkar Microsoft jobba på en lösning som låter dig kontrollera större delen av ljuset direkt via inställningsmenyn.

Med Microsofts nya Windows Lighting-plattform ska det vara möjligt att göra justeringar i RGB-belysningen på kringutrustning, utan att behöva gå via tredjepartsmjukvara. Detta förutsätter dock att tillverkarna implementerarar stöd för Microsofts universallösning i sin hårdvara.

Funktionerna har dykt upp som dold funktion i senaste utvecklarversionen av Windows 11 och initialt verkar det endast handla om grundläggande funktioner som erbjuds. Användare kan välja färg på ljus i kringutrustning samt styrka. Enligt Windows Central ska det vara möjligt att synkronisera ljuset med aviseringar via Windows 11, så att till exempel musen kan blinka när Teams kräver din uppmärksamhet.

Huruvida Microsoft implementerar RGB-kontroll via inställningar i den publika versionen av Windows 11 återstår att se. Att funktionaliteten blivit tillgänglig via testversionen av operativsystemet är en stark indikator att ljusfunktionerna släpps brett, vilket troligtvis sker under årets andra halva.