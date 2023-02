I mitten av nästa vecka släpper Sony lös Playstation VR2 (PSVR2), vars säljstart är schemalagd till den 22 februari. Under gårdagen släppte spärrarna för tester och recensioner för det nya headsetet, som fått både ris och ros. Dessvärre har SweClockers exemplar i skrivande stund inte trillat in ännu, men vår systersajt FZ har fått lägga vantarna på både PSVR2 och det nya spelet Horizon: Call of the Mountain.

Ställt mot föregångaren är det en rejält uppdaterad variant, där paradnummer inkluderar OLED-paneler på 2 000 × 2 040 pixlar per öga, uppdateringsfrekvens på uppdateringsfrekvens på 90 eller 120 Hz och ögonspårning från svenska Tobii. Kablage till Playstation 5 krävs, men sensorerna är inflyttade för så kallad inside-out-spårning. I headsetet återfinns även vibrationsmotor för haptisk feedback och de två medföljande handkontrollerna kan spåra handrörelser i detalj.

Precis som när SweClockers fick en snabb förhandstitt under CES sticker bildkvalitet och färgåtergivning ut som positiva egenskaper, särskilt i Horizon: Call of the Mountains färgsprakande djungelmiljöer. Även ögonspårningen får lovord, men med lite minus för att Sony inte integrerat möjlighet att styra själva konsolens menyval, utanför eventuella spel.

Inte lika positivt är problem med screen door-effekt, det vill säga när utrymmet mellan pixlarna i skärmen går att se, en effekt som kan liknas vid att se ett myggnät över skärmen. Även handkontrollerna får en portion ris, eftersom kort batteritid sätter stopp för längre spelsessioner.

Utmaningen för Sony är inte att sälja in Playstation VR2 som en bra produkt - för det är den, med skarp bild, smidig tracking och teknik som bäddar för bättre VR-upplevelser de kommande åren. Istället måste de förklara varför vi ska köpa en PSVR2 när stora delar av spelutbudet är repriser, inte sällan sånt som finns till föregångaren.

Den kanske allra största nackdelen tillskrivs i slutändan inte hårdvaran i sig, utan mjukvaran. Mer specifikt ett förhållandevis tunt spelbibliotek. Vid lansering väntas cirka 30 titlar finnas tillgängliga, men utöver Sonys egenutvecklade Horizon: Call of the Mountain är det inga direkta nyheter som väntar. Utan möjlighet att ansluta till PC återstår det därmed att se om Sony lyckas öppna dammluckorna för fler stora speltitlar. Omdömet landar till slut på "mycket bra", med ett betyg på 4 av 5 möjliga.