För snart ett år sedan lanserade AMD en ny version av uppskalningstekniken Fidelity FX Super Resolution, mer känt som FSR 2.0. Det i sin tur uppdaterades senast på CES 2023, när version 2.2 presenterades. Nyheterna inkluderade ytterligare lyft och förbättringar för att minska artefakter och eftersläpningar (eng. ghosting). Främst berör det vad AMD benämner som high velocity ghosting, ett problem som är särskilt påtagligt i bil- och racingspel.

Nu släpper AMD lös källkoden, som blir öppet tillgänglig. Det har AMD gjort även med tidigare versioner av FSR, via GPU Open. Det innebär att spelutvecklare av alla dess slag från och med nu kan ta del av senaste uppdateringarna och börja implementera det i sina spel.

Utöver ny version får utvecklare även ny funktion i form av en debugger, som ska göra det enklare att integrera och felsöka FSR. AMD bekräftar även att en tillägg för spelmotorn Unreal Engine, både version 4 och version 5, ska anlända inom kort. All källkod och dokumentation går att finna via GPU Opens Github. FSR 2.2 finns därtill redan implementerat i tre spel – F1 22, Forza Horizon 5 och Need for Speed: Unbound.

