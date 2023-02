Twitter började att ta betalt för verifierade konton under 2022 och prislappen blev åtta amerikanska dollar för att tilldelas en bock vid sitt användarnamn. Utöver ikonen får prenumeranter högre synlighet, färre annonser och möjlighet att lägga upp längre videor. Nu vill Facebook utforska möjligheten att implementera liknande verifieringssystem på sitt sociala nätverk och startar test kring funktionen.

Facebook-versionen går under namnet Meta Verified och täcker både Facebook och Instagram. Månadskostnaden för verifiering ska ligga på 12 USD via webben och 15 USD via Android och IOS. I veckan blir Meta Verified tillgängligt i Australien och Nya Zeeland, men planen är att göra verifieringen tillgänglig globalt senare i år.

Utöver det monetära kravet behöver användare ha varit medlemmar under en viss tid och ha lagt upp inlägg tidigare, men vilket tidsspann och publiceringstakt framgår inte. Vidare behöver användarens identitet verifieras med officiell ID-handling som överensstämmer med användarens namn, en säkerhetsåtgärd som ska förhindra identitetsstöld.

Med Meta Verified får användare inte bara en tjusig bock, utan även en rad andra fördelar. Primärt handlar det om skyddande av identitet, då andra användare inte kan utge sig för att vara den verifierade personen, men även att få möjlighet att prata med en riktig person vid supportärenden, mer omfattande närvaro i sökningar och rekommendationer samt möjlighet att "uttrycka sig själv på unika sätt".

Det sistnämnda handlar om exklusiva klistermärken och ikoner som kan användas i inlägg på Facebook och Instagram. Meta Verified-användare får även 100 stycken stjärnor varje månad, vilket är en digital valuta som kan användas för att belöna andra kreatörer på de sociala nätverken.

Hur Meta Verified-satsningen landar hos användare återstår att se. Twitters satsning gick initialt mindre bra, eftersom många köpte verifiering och felaktigt utgav sig för att vara företag eller personer, vilket bland annat ledde till att företag sjönk i värde. Med Meta Verified ser det ut att finnas något bättre säkerhetsåtgärder på plats för att motverka den typen av händelser.

Vill du ha officiell identitet på Facebook?