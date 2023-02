Musik och film är underhållning som sedan länge flyttat över till strömmat format med prenumerationstjänster, ett format som under senare år även anammas på spelsidan. Bland de större är Microsofts spelprenumeration Game Pass, som ger möjlighet att spela en mängd olika spel utan att köpa varje titel individuellt.

För en tid sedan meddelade Microsoft att de går liknande väg som Spotify, med ett familjeabonnemang som kan delas mellan flera personer. Efter en första testfas på Irland och i Colombia blir nu Sverige näst på tur att få det nya formatet, tillsammans med fem andra länder.

Prenumeration Pris Game Pass Friends & Family 299 kronor Game Pass Ultimate 135 kronor Game Pass PC 99 kronor Game Pass Konsol 99 kronor

Den delbara versionen går under namnet Game Pass Friends & Family och inkluderar samma förmåner som Game Pass Ultimate. Det innebär tillgång till spel för PC, Xbox och via molntjänst samt förmåner som EA Play. Priset blir 299 kronor och den som är primär kontoinnehavare och står för kalaset kan dela med upp till fyra andra. Förutsatt att alla platser fylls ger det en kostnad på ungefär 60 kronor per person, lite mindre än hälften ställt mot ordinarie 135 kronor.

Till skillnad från exempelvis Spotify Family eller Netflix senaste experiment finns inga officiella krav om att de som delar måste vara del av samma hushåll eller bo på samma adress, däremot måste alla bo i samma land. Anslutning sker med eget konto och således kan alla personer spela samtidigt, oavsett enhet de loggar in på eller vilket spel. Det är dock bara den som ansvarar för betalningen som kan bjuda in eller ta bort medlemmar ur gruppen.

Det finns dock andra hållhakar. Den som betalar kan bara skicka ut fyra inbjudningar åt gången och som mest kan åtta personer godkänna och ansluta per år. Därtill kan varje konto endast gå med i en grupp åt gången, och max två gånger per år. Det inkluderar att lämna och återansluta till samma grupp. Eventuella snyltare blir därmed inte särskilt långlivade, eftersom begränsningarna gör det svårt att hoppa mellan grupper.